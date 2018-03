Treballadors del CCCB critiquen el concurs per escollir nou director per "poc internacional"

El Comitè d'Empresa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha criticat el concurs públic obert per buscar nou director per la seva aspiració "poc internacional" i per considerar que els requisits plantejats no reflecteixen la complexitat del lloc de treball.





Després del concurs publicat el passat 28 de febrer al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), el comitè ha considerat que les bases no reflecteixen les "capacitats de lideratge que rquiere el càrrec de director / a del CCCB".





"Ens situen davant d'un perfil professional que té poc a veure amb el perfil de direcció d'una organització amb vocació internacional", ha subratllat el comitè que ha recordat que des de 2011 treballadors del centre demanen la convocatòria d'un concurs públic places de direcció.





Han recordat que aquest any, després de quatre direccions consecutives sense concursar en els 25 anys d'història del CCCB, s'anuncia per primera vegada la convocatòria d'oferta pública per cobrir la plaça direcció del centre.





Segons la seva opinió, "és indicatiu el perfil poc internacional que es fixa en les bases el requisit dels coneixements de les dues llengües cooficiale s en el moment de la presentació de la sol·licitud".





Altres institucions com el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) van donar el marge d'un any per demostrar l'aprenentatge dels idiomes català i castellà, han explicitat.





Per al comitè, es tracta d'una bona pràctica, ja que "evita la discriminació als professionals d'àmbit europeu amb bons currículums en la direcció d'organitzacions culturals".