Puigdemont convoca a Bèlgica als diputats de JxCat

Puigdemont convoca els diputats de JxCat.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha convocat per al dimecres 14 de març una reunió a Bèlgica amb els diputats de JxCat al Parlament.





Una reunió que servirà per abordar els escenaris de la investidura a Catalunya, després que s'hagi ajornat el ple per investir Jordi Sànchez previst per a aquest dilluns.





Per ara els dos candidats que ha proposat JxCat per ser investits, primer Puigdemont i després Sànchez, han estat frenats per la pròpia Cambra catalana, davant la impossibilitat de celebrar el ple per la situació judicial de tots dos.





També serà la primera reunió des que dissabte Puigdemont va proposar que JxCat es converteixi en un "moviment polític" estable que actuï més enllà del grup parlamentari.





JxCat es va formar per concórrer a les eleccions del 21 de desembre davant les males expectatives electorals del PDeCAT, i amb Puigdemont al capdavant va quedar segona força al Parlament amb 34 diputats.





JxCat integra diversos membres del PDeCAT, però també per un nombrós grup d'independents que, de vegades, han discrepat de la línia oficial del partit.





EL PDECAT ES REIVINDICA





Després de l'anunci que JxCat busca convertir-se en un moviment polític estable, aquest dilluns la líder del PDeCAT, Marta Pascal, ha reivindicat "el bagatge i l'actiu polític" que representa el seu partit.





També ha explicat que, si hi ha noves eleccions, s'haurà de "parlar absolutament de tot" i que la decisió de reeditar o no la fórmula de JxCat l'haurà de prendre el Consell Nacional del PDeCAT.