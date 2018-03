Més de 5.000 persones acomiaden Gabriel Cruz a Almeria

Zoido ha acudit a la capella ardent de Gabriel.





Més de 5.000 persones han passat pel Celobert de la Diputació Provincial d'Almeria on s'ha installat la capella ardent del petit Gabriel Cruz, el nen de vuit anys que va desaparèixer el passat 27 de febrer en Les Hortichuelas en Níjar (Almeria) i el cos de les quals va ser trobat aquest diumenge pels investigadors en el maleter del cotxe que conduïa Ana Julia Quezada, la fins ara núvia del pare del petit i única detinguda de moment.





El Palau Provincial ha canviat d'aroma gradualment al llarg de la tarda davant els centenars de rams de flors blanques i corones que els ciutadans han portat als familiars amb missatges d'afecte i dolor i que s'han anat dipositant entorn del fèretre.





El tapís blau sobre el qual s'assenta el fèretre de Gabriel s'ha convertit en un profund mar blau després de quedar cobert per complet per les desenes de peixos, en dibuixos, peluixos, adhesius i altres adorns i entreteniments infantils, que els han ofert com a obsequi tant adults com a nens de la seva mateixa edat, els qui també han omplert un gran mural situat a la sortida amb missatges plens d'amor.





Són centenars de persones les que guarden cua al carrer per acomiadar-se de Gabriel, de manera que la fila s'estén per les vies limítrofes en més de 600 metres malgrat el fred vent que embolica la ciutat.





Moltes d'elles, algunes arribades des d'altres províncies, portaven esperant des de les 13,00 hores al fet que s'obrís la capella, a la qual els ciutadans han pogut accedir passades les 17,30 hores després de donar accés a l'entorn familiar més proper.





LA INVESTIGACIÓ SEGUEIX OBERTA





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acudit aquest dilluns a la capella ardent instal·lada a la Diputació d'Almeria de Gabriel Cruz, el menor de vuit anys aparegut mort després de 12 dies de recerca a Níjar (Almeria).





Zoido ha traslladat als seus pares Àngel i Patrícia, així com a la resta de familiars el condol del Govern, de manera que després ha traslladat als mitjans de comunicació que la investigació per aclarir els fets continua oberta.





Zoido ha declinat oferir noves dades en relació a la investigació i s'ha remès al secret de sumari que pesa sobre les actuacions sobre la mort de menor, l'informe preliminar indica que va morir estrangulat el dia de la desaparició, alhora que presentava forts cops al el cap i el seu cos estava cobert de fang.





"No tinc més informació", ha apuntat Zoido, qui ha insistit que qui ha de "tenir la informació és el jutge que instrueix", per al que els investigadors mantenen encara les seves indagacions especialment després de l'arrest de la fins ara parella del pare del nen, Ana Julia Quezada, arrestada diumenge quan transportava el cadàver al maleter d'un cotxe.





El ministre ha assegurat que l'operació desenvolupada per l a Guàrdia Civil ha estat "magnífica" i s'ha donat a "un temps rècord" malgrat la "dificultat" que comportava.





Capella ardent de Gabriel.





"Han sabut treballar amb una dedicació i al mateix temps qualificació professional", ha destacat Zoido qui, d'altra banda, ha lamentat que Gabriel fos trobat ja "sense vida".





"Els vaig dir que vindrien els millors i amb tots els mitjans, i ells s'han adonat que és veritat, que van venir els millors, que portaven mitjans i que l'han trobat, però desgraciat sense vida perquè la vida se la van treure a molt poques hores de que desaparegués i es posés de manifest que estava e l nen perdut ", ha explicat.





Amb això, Zoido ha preferit no entrar a valorar que la fins ara única detinguda per aquest cas, que avui ha abandonat temporalment la Comandància de la Guàrdia Civil per procedir a registres a la finca de Rodalquilar on va poder haver amagat el cos i en Vícar, a on es dirigia quan va ser arrestada; pertanyi al cercle íntim dels pares.





"Tenen un mal ara mateix molt fort i amb ells ens hem de quedar", ha dit Zoido, que ha identificat a uns pares "trencats pel dolor" als que "hem de donar entre tots ànims i sobretot esperança".





"Ara cal estar també ajudant a l'àvia paterna, ella mateixa es dóna un cop de responsabilitat", ha dit Zoido després de compartir un moment amb l'àvia de Gabriel abans d'abraçar Àngel i Patricia.





Zoido, qui ja va visitar als pares el passat dimecres en un discret partit a Níjar, ha recordat que ha mantingut un contacte "molt directe" des del primer dia amb ells mitjançant el telèfon, de manera que l'última ocasió va ser aquest mateix diumenge després rebre la notícia de la troballa del cadàver del petit.





"Els he dit que d'aquesta situació es surt, han de tenir ànim", ha explicat Zoido, qui malgrat tot creu que els humans "no estem preparats per enterrar un fill" i "haver de fer-ho en aquesta circumstància és molt més difícil i més dolorós ".





El ministre, que ha apuntat els condols que també els ha traslladat el president del Govern, Mariano Rajoy, ha destacat el "calor" i l ' "afecte" que els pares de Gabriel han pogut reunir en aquests dies "de tant sofriment i d'angoixa "per part de la societat espanyola, els ha desitjat que puguin superar la pèrdua.