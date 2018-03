El 30% de casos d'Alzheimer pot evitar-se

Glòria Oliver, directora de la Fundació Pasqual Maragall.





La directora gerent de la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer, Glòria Oliver, ha assegurat que el 30% dels casos d'aquesta malaltia podrien evitar modificant alguns factors de risc relacionats amb els hàbits de vida com la nutrició, l'esport, els reptes intel·lectuals o la vida social.





Així ho ha explicat durant l'última 'master class' del projecte STEM Talent Girl, que ha tingut lloc el passat dissabte al Palau d'Exposicions i Festivals de Santander, segons han informat fonts de l'organització.





Oliver ha assegurat que l'edat constitueix el principal factor de risc de l'Alzheimer, una malaltia que encara no té cura, i que només l'1% dels casos són d'origen genètic, respecte del 99% que són d'origen multifactorial.





Oliver, també fundadora de l'Associació Executives i Conselleres, entitat que té com a missió promocionar la presència de les dones en els llocs d'Alta Direcció i Consells d'Administració, ha afirmat que la fundació que dirigeix "contribueix a l'empoderament del talent sense gènere" i que el 62% de l'equip de està integrat per dones que ocupen llocs en els òrgans de direcció, en el patronat i en els equips d'investigació.





En aquest sentit, Oliver ha animat les alumnes del projecte STEM Talent Girl a "trencar motlles" i desenvolupar tot el seu potencial "sense limitacions de gènere".





Per a això ha aconsellat a educadors, pares i mares de les alumnes, que no destaquin els "atributs innats" dels nens i que "treballin altres valors com l'esforç" ja que, segons la seva opinió, la intel·ligència és un atribut que se li pressuposa a tot ésser humà.





En segon lloc, Oliver ha afirmat que "cal generar referents femenins, posar-los nom i veure que són persones normals que ho han aconseguit".





La directora de la Fundació Pasqual Maragall ha explicat que els estereotips es desenvolupen a partir dels sis anys de vida i suposen una "limitació" en el futur de les nenes, sobretot en carreres relacionades amb les Ciències, la Tecnologia, la enginyeria i les Matemàtiques (STEM) per a les quals s'espera una "brillantor i intel·ligència vinculada tradicionalment als homes".





Finalment, ha afirmat que "motivar i emponderar" a les nenes és molt important perquè elles vegin que les seves capacitats intel·lectuals són altament competitives i que per tant poden fer el que volen.





En aquest sentit, Oliver ha destacat la importància que tenen programes com Stem Talent Girl, amb els quals es pretén fomentar el talent femení des d'edats primerenques.