Anna Gabriel, sense feina i sense diners a Ginebra

La exlíder de la CUP Anna Gabriel roman a la ciutat de Ginebra, on de moment no ha trobat feina i cercles pròxims reconeixen que tampoc compta amb els recursos econòmics necessaris per viure a la costosa ciutat a llarg termini.





La exparlamentària de la CUP no exerceix com a professora de Dret, la seva titulació, i la formació d'un govern independentista que podria subvencionar la seva estada a través dels fons de l'Estat Lliure de Brussel·les sembla no arribar.





El corrent de la CUP Endavant ha iniciat una campanya de recollida de fons per col·laborar amb l'estada de Gabriel a Suïssa, però tampoc aquesta opció compta amb una quantitat pròspera.





Mentrestant, el dilluns 12 de març Fiscalia va confirmar que no activarà contra ella l'euroordre fins que el jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena dicti ordre de processament contra ella.





Anna Gabriel va fugir el 20 de febrer per no anar a declarar davant del TS pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.