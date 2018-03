L'IPC eleva la seva taxa anual al 1,1% a Espanya i l'1,4% a Catalunya al febrer

Pugen els preus





L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,1% al febrer en relació al mes anterior i va elevar la seva taxa interanual cinc dècimes, fins al 1,1%, mentre que a Catalunya va augmentar dues dècimes al febrer respecte al gener, i la taxa interanual va escalar cinc dècimes, fins al 1,4%





Així ho mostren les dades definitives publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.





Després d'haver registrat al gener una taxa interanual del 0,6%, la més baixa en 16 mesos, l'IPC interanual va tornar a superar l'1% al febrer, igualant la taxa de desembre de 2017.





Estadística assenyala que en el repunt de l'IPC de febrer ha influït principalment l'encariment de l'electricitat, així com la pujada dels preus dels paquets turístics, dels serveis empaquetats de telefonia i dels articles i productes per a la cura personal.





La taxa interanual de febrer és la divuitena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,1% superiors als de fa un any.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, va augmentar tres dècimes al febrer, fins al 1,1%.





En el segon mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en l'1,2%, cinc dècimes per sobre de la taxa de gener.





PUJA LA FACTURA DE LA LLUM





En l'increment de l'IPC interanual de febrer ha influït l'ascens a gairebé 3,5 punts, fins al 1,4%, de la taxa d'habitatge, motivat per l'encariment de l'electricitat. En canvi, van baixar els preus del gasoil per a calefacció.





Així mateix, la taxa interanual d'oci i cultura va avançar més d'un punt al febrer, fins al 0,6%, per la pujada dels preus dels paquets turístics, mentre que la taxa de comunicacions va escalar gairebé 1,5 punts, fins al 2,3%, pel major cost dels serveis empaquetats de telefonia.





També va influir en la variació interanual de l'IPC l'augment en quatre dècimes de la taxa d'altres béns i serveis, fins al 0,8%, per l'encariment dels articles i productes per a la cura personal.





Per contra, es van registrar descensos en la taxa de transport, set dècimes menys, fins al 1,1%, per l'abaratiment dels carburants, i en la taxa d'aliments i begudes no alcohòliques, que va retrocedir quatre dècimes, fins al 0,9%, pel menor cost de les llegums i hortalisses fresques.