La policia desmantella una xarxa de tràfic de persones procedents de la Xina

La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de tràfic de persones que captava ciutadans de la Xina i els prometia arribar fins al Regne Unit passant per Catalunya, on se'ls s'allotjava temporalment a 'pisos pastera', per una "tarifa plana" de 20.000 euros.

Segons explica la Policia Nacional en un comunicat, la investigació va començar fa gairebé tres anys a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, on els agents van detectar un augment significatiu en els delictes de falsedat documental per part de ciutadans d'origen asiàtic que pretenien volar cap al Regne Unit.

L'anàlisi de les documentacions intervingudes va permetre als agents establir una connexió entre totes les detencions i constatar l'existència d'un entramat delictiu responsable del tràfic il·legal de persones: van descobrir que l'organització captava les seves víctimes a la Xina i els prometien arribar fins al Regne Unit o Irlanda a canvi d'una "tarifa plana" de 20.000 euros per persona amb què es sufragaven els passaports i els creuaments de fronteres fins arribar il·lícitament a destinació.

Després de ser introduïts en espai Schengen, els migrants eren traslladats a diferents municipis de la província de Barcelona on eren allotjats temporalment en "pisos pastera".

Allà els retiraven la documentació ja utilitzava i esperaven l'arribada dels nous documents de viatge per volar al seu destí final.

"La documentació era confeccionada a la Xina i tramesa fins al nostre país a través d'empreses de missatgeria i paqueteria, podent constatar la regularitat d'un enviament a la setmana. Un cop en el seu poder, l'organització adquiria bitllets d'avió en companyies" low cost" el mateix dia de vol per dificultar l'acció policial", explica la Policia Nacional.

De fet, els agents expliquen que aquesta xarxa "tenia un caràcter extremadament hermètic", així com estructurat i jerarquitzat, amb membres que operaven tant a Espanya com a tercers països.

S'adaptava contínuament a les noves situacions i innovava les rutes i procediments de tant en tant en funció dels èxits o fracassos obtinguts.

Per a això, comptava d'una banda amb "passadors" que s'encarregaven d'acompanyar, guiar i controlar els migrants a fi de minimitzar els riscos de ser detectats per les autoritats.

De l'altra, disposava de "els mestres", que instruïen als ciutadans traficats en el necessari per poder passar els controls fronterers, fins i tot lliurant-los fitxes amb les frases en anglès més habituals que els podrien preguntar en un control policial aeroportuari.

Durant els tres anys d'investigació, els agents van aconseguir que 5 migrants declaressin contra l'organització sota la figura del testimoni protegit, fet que destaca la Policia Nacional per "l'idioma, el caràcter hermètic de la xarxa i la por a possibles represàlies".

Amb tot això, l'operatiu s'ha saldat amb la detenció de 155 persones, majoritàriament de nacionalitat xinesa, entre els quals es troben els quatre caps de l'organització que han estat arrestats com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental i contra els drets dels ciutadans estrangers.

En aquest context, es van realitzar tres diligències d'entrada i registre en localitats de Barcelona -dues d'elles a Santa Coloma de Gramenet i una a Badalona- i es va detenir els quatre màxims responsables d'organització.

Fruit de l'operatiu s'han confiscat mitjans informàtics, terminals mòbils, nombrosos documents d'identitat falsificats, 11.250 euros i 16.000 iuans en metàl·lic i dos segells elaborats artesanalment que eren utilitzats per simular estampes d'entrada a l'espai Schengen.

La resta de les detencions practicades per delicte de falsedat documental s'han distribuït de la següent manera: 111 al Prat de Llobregat (Barcelona), 19 a l'Aeroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, 6 a Alacant, 5 a Eivissa, 3 a la Línea de la Concepción (Cadis), 2 a Avilés (Astúries), 2 a Bilbao, 2 a Castelló i 1 a Màlaga.