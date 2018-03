Moren un home i un menor al xocar la seva moto amb un camió a la Roca del Vallès

Un home de 45 anys i un menor d'edat van morir dilluns a la nit en xocar amb un camió quan viatjaven en una motocicleta per la carretera BV-5105 a la Roca del Vallès (Barcelona), ha informat aquest dimarts el Servei Català de Trànsit en un comunicat.





Per causes que s'estan investigant, la moto va topar frontalment amb el camió al punt quilomètric 1 de la via i els seus dos ocupants, del nucli de Santa Agnès de Malanyanes -pertanyent a La Roca-, van morir.





Els serveis d'emergència van ser alertats a les 20.19 hores i van mobilitzar a cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i unitats de la Policia Local.





SINISTRE A ARENYS DE MAR





Un home de 57 anys va morir la nit de dilluns en ser atropellat a la carretera N-II al seu pas per Arenys de Mar (Barcelona).





Per causes que s'estan investigant, un turisme va colpejar l'home, de nacionalitat espanyola i veí d'Arenys, i li va provocar la mort.





Els serveis d'emergències van ser alertats a les 23.15 hores i van mobilitzar fins al lloc de l'accident, al punt quilomètric 658 de la via, a quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de unitats de la Policia Local.