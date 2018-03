Europa condemna Espanya a indemnitzar dos joves que van cremar fotos del Rei

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya a indemnitzar els joves catalans Jaume Roura Capellera i Enric Stern Taulats, que van ser condemnats a 15 mesos de presó per l'Audiència Nacional el 2008 per un delicte d'injúries a la Corona -una pena que va ser substituïda per una multa de 2.700 euros- per cremar una foto dels Reis a una manifestació celebrada a Girona el setembre de 2007.





Se'ls ha de tornar aquesta quantitat a cada un i més indemnitzar-los conjuntament amb altres 9.000 euros en considerar-vulnerat el seu dret a la llibertat d'expressió.





La condemna s'ha adoptat de forma unànime en entendre el tribunal que la crema de les fotos no es pot considerar una manifestació del discurs de l'odi, mentre que la condemna penal s'estima desproporcionada als fets comesos.





Els dos condemnats van pagar en el seu moment la multa, si bé al mateix temps van recórrer la seva condemna davant el Tribunal Constitucional (TC), que va rebutjar concedir-los l'empara en entendre que la llibertat d'expressió protegida per la Constitució té límits i "no reconeix un pretès dret a l'insult".





Aquesta decisió va dividir al tribunal de garanties, quatre dels magistrats de les quals van emetre vots discrepantes.





FETS EMMARCATS EN EL DEBAT POLÍTIC





En els fonaments jurídics de la seva sentència, els set magistrats de la cort europea retreuen als tribunals espanyols que dictessin una pena de presó en el cas que Roura i Stern no poguessin pagar la multa.





Afegeixen que els fets jutjats s'emmarquen al debat polític i que per això "la desaprovació legal del comportament constitueix una interferència en la llibertat d'expressió que no guarda proporció amb l'objectiu legítim perseguit o necessari en una societat democràtica".





Així, la protecció de la llibertat d'expressió exclou aquelles formes d'expressió que propaguen, inciten, promouen o justifiquen l'odi racial, la xenofòbia, l'antisemitisme o altres formes d'odi basades en la intolerància.





Considera no obstant això que la crítica política a una institució com és la Corona no està inclosa en aquest àmbit, ja que això "seria perjudicial per al pluralisme, la tolerància i l'esperit de sense el qual no hi ha una societat democràtica.





Pel que fa a la incitació a l'odi com a justificació de la condemna penal, la Cort d'Estrasburg recorda que malgrat el seu caràcter essencial la llibertat d'expressió té els seus límits en una societat democràtica, i així ho ha establert la jurisprudència d'aquest òrgan.





Com a exemple, cita manifestacions pro-nazis o que van negar l'holocaust o aquelles que associen a tots els musulmans amb un acte de terrorisme.





NO VA HAVER-HI VIOLÈNCIA NI ES VA INCITAR A ELLA





En aquest cas, i analitzant els elements utilitzats per a la posada en escena de la crema de la foto dels Reis i el context en la qual va tenir lloc, el TEDH assenyala que l'ocorregut no va ser acompanyat d'una conducta violenta o desordres públics.





No canvia aquesta conclusió, afegeix, el fet que dies més tard tinguessin lloc altres protestes contra la detenció dels dos condemnats.





Per al TEDH, no va ser d'un atac personal contra el Rei d'Espanya, destinat a menysprear la persona d'aquest últim, sinó una crítica al que el Rei representa, com a cap i símbol de l'Estat i les forces que, segons els joves que protestaven, havien "ocupat" Catalunya.





Els dos condemnats van cremar la imatge una vegada conclosa una concentració en protesta per la visita dels Reis a Girona: van irrompre al final de la marxa amb el rostre cobert i van cremar, després de collocar-la de cap per avall, una fotografia oficial de Joan Carles i Sofia.