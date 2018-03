Les tremoloses seqüeles del segon 19 de setembre tant com les compareixences dels tres principals candidats a la presidència de la república en alguna cosa denominada "Show", comminen a reflexionar sobre el que alguns mitjans han fet anomenar el cartell immobiliari. De debò els pseudo empresaris de la construcció són més perillosos que els zetas i altres càrtels del crim organitzat? La resposta potser pugui delinear a partir de les 8 del vespre en colònies de la delegació Benito Juárez on diàriament arriben pipes d'aigua a tenir els 'tinacos' d'edificis que es van construir a l'empara de la Norma 26, redactada amb el benèvol propòsit de facilitar habitatge d'interès social tot i que a l'hora de la veritat els adquirents van haver de pagar el triple o més dels gairebé 700 mil pesos que es va calcular haurien de costar aquests departaments.





El crim, que a més de complir amb els requisits d'estar organitzat té tints de rentat de diners, ha estat profusament denunciat ara que tot va semblar conspirar en contra d'un advocat el arribo al govern de la ciutat no es va deure precisament a les seves dots acadèmiques, polítiques ni professionals. És possible quantificar la "inversió" electoral d'empreses lligades amb el senyor Neumann i la seva família nuclear i ampliada? Quants Cohen, Zacal, Samosh, Steiner, Roth etc. aposten a la continuïtat dels paisans a la ciutat de Mèxic? Què implica per als emprenedors mexicans la "competència" d'aquestes famílies amb les Trabulse, Libien, Kaui, Harp, Helú o Younes?





Mentre es dilucida si són peres o pomes, el fet és que projectes com la torre Mitika i altres tants de Coyoacán estan directament relacionats amb la pèrdua de centenars d'immobles amb valor històric [1] [1]. S'ha denunciat que molts dels "empresaris" de la construcció ja han canviat els seus domicilis a l'estranger, però estaran protegits amb els veïns del nord els que abans de ficar-se a desenvolupar habitatge van fer contraband, van eludir impostos i van burlar més d'una llei amb el suport d'advocats locals mancats d'ètica?".





Hi ha històries que no poden ocultar-se sota el mantell de la "llegenda urbana", és el cas de Miguel Bortolini qui va ser denunciat per Ezequiel Retiz del PA un any després de conclosa la seva gestió com a delegat precisament de Coyoacán -2003-2006- per desviament de recursos.





El temps va passar. Com a resultat de la malaltia coincidentment comú als polítics incòmodes -càncer- aquest senyor d'"esquerra -IDN- va morir l'agost del 2016, deixant enrere les seqüeles de l'inadequat maneig del parc Frida Kahlo, la construcció d'un motel a la colònia on originalment vivia i una herència suficient per als seus beneficiaris pels terrenys rebuts com "gratificació" per l'autorització del fraccionament del que va ser la fàbrica de paper, enfront de la Plaça de la Conchita i, per descomptat, moltes altres irregularitats en matèria de construcció que li van valer una suspensió dels seus drets partidaris. Per què no es va tocar el llavors secretari de desenvolupament social, que sense cap pena després es va exercir com a cap de govern?





Com és que els "gestors de diverses delegacions transcendeixen els límits de govern trianuals o sexennals? Es pot mesurar el grau de cinisme en personatges com Mauricio Toledo que es va atrevir a donar mil maromes per poder disposar dels recursos de la reconstrucció de la ciutat ara que pretén repetir com a legislador?





José Antonio Mead Kuribreña, va advertir que s'ha d'evitar a funcionaris governamentals el desig de negociar al marge de la llei i sense defugir que el sector immobiliari és un dels detonadors del creixement també va posar èmfasi en la urgència de transparència i la pregunta a cor és Com?! Serà capaç de rescatar les mesures que va començar a implementar José López Portillo en matèria de reformes -política, administrativa, educativa, agrària- descentralització i fins d'horaris i la localització més convenients per als treballadors de tots els àmbits?





Sí, per al sexenni es requereixen milions d'habitatges per què no, els desenvolupadors de veritat inverteixen fora de la vall i es procura que els que aquí visquin tinguin els seus llocs de treball prop de casa?





L'anàlisi del que detona la construcció per si més 40 indústries es converteix en una utopia i en més ocasió per la corrupció, si no es comença per posar ordre amb si més no els rentadors i deshonestos més obvis.





Per començar hem de convidar els emprenedors a parlar en espanyol en organitzar un esdeveniment de béns arrels i no "The Real Estate Show" ens agradaria saber a quant han pujat els guanys de l'empresa francesa que té majoria en el sector de la publicitat exterior [ 1] [2] i per descomptat les senyores que pretenen governar la capital podrien avançar quin és el seu pla de manteniment d'una ciutat on davant la falta d'aigua, el mínim que se'ls ocorre és parlar de sabotatge i de despesa milionari per col·locar xapes en les poques coladeras que encara la màfia no s'ha robat. Què ens poden dir, els senyors de MORENA -López Obrador i Ebrad- del que els va tocar fer en la seva gestió i qui va ser el responsable de la lamentable situació en la qual ens trobem? Resistirien un adequat procés anticorrupció? Què pesarà més per a ells l'èxit polític-financer o la transparència? Estarien disposats a una rehabilitació idònia per eradicar la seva addicció als diners extra-curricular? Aquestes mateixes regles hauríem aplicar-les a cada un dels que pretenen "servir a la pàtria".









[1] [1] Al carrer hidalgo va desaparèixer en tot just uns mesos una casa del segle passat i es va transformar en 6 "residències" minimalistes que es van comercialitzar en 24 milions cadascuna. Una cosa per l'estil està passant a Francisco Sosa, cor d'una delegació com Coyoacán, on delegats des de l'època de López Obrador han fet el seu agost.

[1] [2] El president de la Fundació pel Rescat i Recuperació de Paisatges Urbans (FRRPU), Jorge Carlos Negrete, assegura que són quatre mil milions anuals.