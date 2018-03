L'ANC comença la votació telemàtica per renovar la seva direcció

L'ANC comença aquest dimarts les eleccions per renovar la seva direcció, en què els socis escullen els 77 membres del Secretariat Nacional, que posteriorment escollirà el nou president.





En un comunicat, l'entitat ha explicat que entre dimarts i divendres els socis podran votar de manera telemàtica, i dissabte entre les 10.00 i les 14.00 hores ho podran fer presencialment a diverses seus.





Durant aquesta setmana se celebraran els actes de campanya dels diferents candidats en 15 municipis de Catalunya.

El procés per elegir president és complex: tots els afiliats a l'entitat tenen dret a vot però no per seleccionar el president, sinó per elegir els 77 membres del Secretariat Nacional.





Un cop triats, aquests 77 membres celebraran una reunió, i d'entre ells seleccionaran un president: això significa que qui rebi més vots el 17 de març no té cap garantia de pilotar l'entitat -en el passat, la guanyadora de les eleccions va ser l'escriptora Liz Castro però el president va acabar sent Sánchez-.





Fins ara fa tres persones han mostrat intenció de ser president: el cap de Comunicació de l'entitat, Adrià Alsina; el president del Ciemen i membre d'ERC, David Minoves, i el vicepresident del Cercle Català de Negocis (CCN), David Fernàndez Aguilera.