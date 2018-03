Emotiu comiat de Gabriel a Almeria

La Catedral de l'Encarnació d'Almeria s'ha omplert aquest dimarts de familiars, amics i persones anònimes que han volgut acompanyar-los en el funeral per Gabriel Cruz, el nen de vuit anys assassinat.





El bisbe d'Almeria, Adolfo González Montes, ha afirmat que Gabriel era "un nen alegre i bonic, un nen somrient que ens tenia a tots captivats", i ha assegurat que la seva "mort sense sentit" posa de manifest la "situació malalta" del cor humà i "de la nostra condició pecadora".





"Gabriel no va tenir temps que el seu cor es pervertís la maldat que transversalment aconsegueix als adults i la seva mort violenta li sobre una manera molt espacial a Crist, víctima de la cruel violència de la seva passió i creu", ha traslladat en l'homilia de la missa funeral.





González Montes, davant el fèretre del nen, que presidia l'altar i que els seus pares, Ángel i Patricia, han besat en entrar en el temple, ha fet allusió a la "desolació i impotència" que fets com aquesta "mort cruel" sembren.





Patricia Ramírez, la mare de Gabriel, ha regalat aquest dimarts al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, la bufanda de color blau del seu fill que va portar posada els dotze dies que va durar la cerca del nen de vuit anys desaparegut el 27 de febrer en Les Hortichuelas de Níjar, Almeria.









Zoido no ha pogut aguantar l'emoció i s'ha posat a plorar amb aquest nou gest de la mare de Patricia, que ha agraït a les autoritats el desplegament d'unitats d'especialistes, entre elles la UCO de la Guàrdia Civil, així com de centenars de voluntaris i d'altres serveis d'emergències.





La bufanda la hi va cosir l'àvia de Gabriel, que va portar amb ell aquesta peça el cap de setmana anterior a la seva desaparició en uns dies que va passar en la neu, on els pares han recordat que el petit va ser molt feliç. Aquests dies Patricia sempre ha aparegut amb la bufanda, que en la Diputació d'Almeria on es va instal·lar la capella ardent va lliurar al ministre Zoido.





Al final de la missa, al costat del cotxe fúnebre, Patricia s'ha dirigit als veïns per insistir en la necessitat que prevalgui el record de la bondat del seu fill, i no el de la detinguda, Ana Julia Quezada. "El meu nen ha guanyat. La bruixa ja no existeix", ha dit.





Els pares han agraït als assistents les mostres d'afecte i han demanat intimitat al moment d'enterrar el petit.





HOMILIA





Durant la seva homilia, que han seguit en directe més de 5.000 persones a la plaça de la Catedral a través de dues pantalles gegantes instal·lades a les portes del temple, el bisbe ha advertit que el pecat habita en el cor de l'home encara que ens resistim a acceptar-ho amb humilitat" i ha apellat a la fe en "situacions límit".





"Somiem amb millorar molt les coses i sovint ho relacionem amb un sectarisme manifest amb un programa d'acció mitjançant la conquesta del poder però el canvi radical per fer-nos millors és la conversa del cor", ha dit.





CAPELLA ARDENT





El fèretre de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys mort a Almeria després d'estar desaparegut des del 27 de febrer, ha abandonat la capella ardent instal·lada a la Diputació d'Almeria des d'aquest dilluns per dirigir-se a la Catedral de l'Encarnació.





Entre prolongats aplaudiments dels centenars d'assistents que s'han congregat a les portes del Palau Provincial, el cotxe fúnebre blanc adornat amb diverses corones ha iniciat el seguici a les 10,35 hores escortat per vehicles policials i cotxes oficials.





La mare del petit, Patricia Ramírez, ha estat ovacionada al carrer, on abans de pujar al vehicle que seguia el cotxe fúnebre, en el qual també va l'àvia materna del menor, ha llançat petons als assistents, als quals ha tornat a agrair el seu suport en aquests moments.





Cal recordar que la capella ardent es va mantenir oberta a la ciutadania des de les 17,30 hores fins a les 22,00 hores d'aquest dilluns, de manera que van ser més de 6.000 persones les que van passar per l'edifici de Navarro Rodrigo a fer l'últim adéu a Gabriel, portar-li flors, donar el condol a la família i lliurar centenars de peixos, que s'ha convertit en tot un símbol en aquest cas.