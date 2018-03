El CatSalut rescindeix un contracte a una empresa de rehabilitació de Barcelona per irregularitats

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha iniciat els tràmits per rescindir el contracte a l'empresa que des de 2012 ha prestat els serveis públics de rehabilitació i logopèdia al districte de Nou Barris i una part del de Sant Andreu.





La mesura arriba després que un informe de la Inspecció Sanitària hagi revelat que UTE Acerf, l'empresa adjudicatària, ha incorregut en "irregularitats laborals, tècniques i de registre", entre elles treballar amb falsos autònoms, informa 'El País'.





El contracte afectat per la previsible rescissió -a l'espera que culminin els tràmits administratius- ascendeix a 930.000 euros anuals amb una vigència prevista fins a mitjans de 2022, per la qual cosa l'impacte econòmic de la mesura supera els quatre milions d'euros.





El CatSalut ha anunciat que els serveis afectats "passaran a ser realitzats per empreses públiques" amb l'objectiu de "agilitzar el procés i garantir la continuïtat de l'assistència als ciutadans".





A aquestes irregularitats s'afegeixen les laborals. La Inspecció de Treball va sancionar l'empresa al juny de 2016 per treballar amb falsos autònoms i el va obligar a pagar 318.000 euros per les quotes patronals d'una vintena d'empleats no satisfetes des de gener de 2012. A aquest import cal sumar la corresponent multa econòmica , que ha estat recorreguda als tribunals per l'empresa, segons van assegurar llavors els responsables de la UTE.