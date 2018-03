Volkswagen va estudiar canviar la seu de Seat a Martorell

Planta de Seat a Martorell (Barcelona)





El conseller delegat del grup Volkswagen, Matthias Müller, ha assegurat que el comitè executiu del consorci alemany va discutir la possibilitat de mantenir o no la seu central de la firma espanyola Seat a Martorell (Barcelona) davant la crisi catalana sorgida després de la celebració del referèndum el 1 octubre 2017.





En la conferència anual de premsa del grup a Berlín, el màxim responsable de la companyia alemanya ha explicat que la multinacional alemanya va prendre una decisió "adequada" mantenint la seu de Seat a Martorell, tot i la crisi política que va tenir lloc a Catalunya.





Seat compta amb una planta a Martorell que va ser inaugurada el 1993, després de 34 mesos d'obres i després d'una inversió de 244.500 milions de pessetes (1.470 milions d'euros). El centre va complir el passat mes de febrer 25 anys, en què ha fabricat gairebé 10 milions de vehicles de 39 models i versions diferents.





Des de 2009, la producció a Martorell ha crescut més del 50% i és la planta que fabrica més automòbils a Espanya (el segon país fabricant a Europa i el vuitè del món) i una de les de major volum del 'Vell Continent'. En l'actualitat, acobla els models Ibiza, León, Arona i també el tot camí Audi Q3.





Un cop passat el referèndum del passat 1 d'octubre, el comitè d'empresa de la companyia assegurava que l'empresa va rebre trucades i pressions per traslladar la seva seu social a Madrid per la situació política a Catalunya. Per la seva banda, Seat defensava que és una empresa "arrelada a Barcelona, Catalunya i Espanya", a la vegada que és una multinacional amb una "visió global".





Seat ja compta amb unes oficines a la Torre de Cristall de la capital espanyola, on es troba el despatx del president del consell d'administració de la companyia, Francisco Javier García Sanz.