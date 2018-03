L'Hospital del Mar a Barcelona realitza el primer protocol de trasplantaments renals sense transfusió a Testimonis de Jehovà

Quiròfan de l'Hospital del Mar





L'Hospital del Mar ha posat en marxa el primer protocol d'Espanya per garantir el trasplantament renal sense transfusió de sang a Testimonis de Jehovà, que ha aplicat ja en dues operacions quirúrgiques, ha anunciat aquest dimarts el centre en un comunicat.





Les dues intervencions aplicades amb èxit es van dur a terme entre 2016 i 2017, sent un d'ells de donant viu, tant donant com a receptor eren Testimonis de Jehovà, i un altre de donant cadàver, sense necessitat de realitzar transfusions.





Per aconseguir-ho, l'hospital ha posat en marxa un protocol específic per a aquest tipus de malalts, que busca preparar els pacients abans de la cirurgia, durant el procés quirúrgic i el postoperatori, així com comptar amb personal sanitari que accepti tractar els pacients descartant l'ús de transfusions.





Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració del Servei de Nefrologia, del Servei d'Urologia i Cirurgia del Trasplantament i del Servei d'Anestesiologia, i de l'equip d'infermeria quirúrgica en trasplantament renal.





El cap de Servei de Nefrologia i director mèdic del centre, Julio Pascual, ha confirmat que "amb l'aplicació d'aquest protocol, l'hospital pot atendre totes aquelles persones de l'Estat que formen part dels Testimonis de Jehovà amb una malaltia renal crònica i amb criteris adequats per rebre un trasplantament renal ".





L'equip de trasplantament del centre "ha adquirit el compromís de respectar les creences i valors d'aquest col·lectiu i no realitzar cap transfusió de sang durant el procés de trasplantament", ha remarcat.





El procés comença un cop s'accepta el pacient Testimoni de Jehovà com a receptor per a trasplantament renal al centre, que aplica uns requisits "més estrictes pel que fa a nivells d'hemoglobina", ha destacat la cap de secció de Nefrologia del centre, Marta Crespo.





Aquests pacients s'han de sotmetre a un tractament previ amb eritropoetina, que estimula la producció d'hematies, que es veu afectada per la malaltia renal, i ajuda a evitar transfusions.





"Normalment, l'ús d'eritropoetina està indicat per a aconseguir un nivell d'hemoglobina més baix que el que hem decidit per als Testimonis de Jehovà durant el temps anterior al trasplantament", ha afirmat Crespo.





TRANSFUSIÓ DE SANG PRÒPIA





Durant les cirurgies, "un equip d'infermeria quirúrgic expert lidera el muntatge i la utilització dels equips anomenats 'cell saver' que permeten la recuperació de part de la sang del mateix pacient en cas de grans sagnats i transfundirles directament de nou els hematies , ha destacat la cap d'Infermeria del Bloc Quirúrgic, Montserrat Sitges.





Alhora, s'ha creat una cadena de professionals per assegurar que no hi haurà transfusions i, així, optimitzar els pacients abans de la cirurgia perquè tinguin una concentració d'hemoglobina més alta, dins de la normalitat, no tolerar un grau d'anèmia que en altres pacients és acceptable, i preparar tant el quiròfan com al personal de quiròfan amb els equips cell saver de recuperació de sang.





En finalitzar la intervenció quirúrgica el pacient és ingressat a la Unitat de Reanimació postquirúrgica on és monitoritzat i controlat estrictament per a la detecció precoç d'un possible sagnat, optimització hemodinàmica i respiratòria, i un adequat control del dolor.





En 24-48 hores es trasllada a la Unitat d'Hospitalització de Nefrologia, i només quan el pacient està recuperat amb controls d'hemoglobina estable i sense dolor, rep l'alta.





L'Hospital del Mar és un dels sis centres de referència en trasplantament renal a Catalunya, i l'any passat va realitzar 116 trasplantaments, una xifra rècord, amb 64 ronyons procedents de donants en mort cerebral, 40 en mort cardíaca i 12 de viu.