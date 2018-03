Arrimadas demana a Torrent "donar la cara" davant el bloqueig

Arrimadas acusa Torrent de no donar la cara.





La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat aquest dimarts al president del Parlament, Roger Torrent, de negar-se "a donar la cara" davant del ple de la Cambra per donar explicacions sobre la situació de bloqueig de la investidura.





Ho ha dit en roda de premsa, després que la Mesa del Parlament hagi rebutjat un punt d'una proposta de resolució de Cs, en què demanaven que Torrent comparegués davant el ple per explicar la situació de bloqueig i que comencessin a córrer els terminis de la investidura.





Arrimadas ha criticat aquesta decisió perquè creu que s'ha rebutjat perquè Torrent "no vol passar la vergonya d'haver d'explicar als catalans que això és una pantomima i dir als seus votants que tot això era una mentida".





Ha negat que hi hagi un defecte de forma en la proposta, ja que, al seu parer, el reglament de la Cambra preveu que el president del Parlament pugui comparèixer davant del ple i que "no hi ha cap impediment" perquè ho faci.





Per això, veu una excusa que diguin que és un defecte de forma: "És un tema de valentia, de voler donar la cara i reconèixer la veritat davant dels catalans. El president del Parlament pot venir al ple i ha de venir".





Així mateix, ha recriminat als partits independentistes que permetin a la Mesa proposicions de resolució per declarar la independència, com en la passada legislatura, però no per sol·licitar que el president del Parlament parli davant del ple.





"Els mateixos que diuen que es pot declarar la independència i saltar-se el Estatut són els que diuen que el president del Parlament no pot venir a donar la cara en una situació com aquesta", ha sentenciat.





CARTA A TORRENT





Arrimadas ha anunciat que ha enviat una carta a Torrent "perquè deixi d'amagar-i vingui al Parlament a donar explicacions davant de tots els catalans".





A més, ha assegurat que Cs presentarà una reconsideració a la decisió de la Mesa i que seguiran intentant que Torrent comparegui: "Presentarem aquesta petició de totes les maneres que hi hagi al reglament. No pararem fins a aconseguir que Torrent doni la cara", i ha expressat la seva convicció que ho aconseguiran.





QUERELLA CONTRA EL TS





També ha opinat sobre que la Mesa hagi demanat als lletrats que estudiïn la possibilitat que el Parlament presenti una querella contra la decisió del Tribunal Suprem d'impedir al candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, acudir al ple que estava convocat per dilluns.





La líder de Cs ha criticat que els partits independentistes utilitzen el Parlament com "un gabinet de serveis de Puigdemont" i ha advertit que no permetran que es gasti diners públics per fer-ho.





Preguntada sobre la sentència del Tribunal de Europeu de Drets Humans (TEDH) que condemna Espanya a indemnitzar dos joves catalans que van cremar fotos del Rei, ha afirmat que respecten totes les resolucions judicials.