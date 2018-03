Colau es nega a abaratir el cost de les escoles bressol a les rendes mitjanes

L'Ajuntament incrementarà la tarifació a les rendes mitjanes.





La tinenta d'alcalde de Barcelona Laia Ortiz ha rebutjat aquest dimarts una petició del PP perquè l'Ajuntament assumeixi la rebaixa de les llars d'infants de les rendes més baixes per no incrementar-les a les rendes mitges amb la nova tarifació social, ja que el consistori no pot destinar més recursos a aquest àmbit i, per fer-ho, hauria de pujar impostos, segons ella.





"El PP està disposat a pujar algun impost municipal per finançar aquesta rebaixa dels preus? Perquè estem disposats a parlar", ha replicat Ortiz a la regidora popular Àngels Esteller, i ha recordat que el Govern d'Ada Colau està treballant per reduir la aportació de les famílies de rendes mitjanes.





Ortiz ha replicat que l'Ajuntament destina recursos a guarderies en solitari, perquè el Govern central ha retallat milions en aquest àmbit i la Generalitat ha deixat de finançar-ho, segons ella, que ha assegurat que l'Ajuntament no pot destinar més recursos i que les alternatives són "finançar-de forma més justa o menys justa, com era abans".





Esteller ha exigit treballar en aquesta mesura reorganitzant la despesa de l'Ajuntament, que assegura que podria aportar més a llar d'infants si subvencionés menys a entitats afins al Govern municipal, al que Ortiz ha exigit menys demagògia.





"No em faci parlar de malversar diners públics, amb els milers de milions de corrupció del seu partit i els seus grans retallades socials a l'Estat", ha etzibat.





VOT DE DISCAPACITATS





Per unanimitat, la comissió ha aprovat una proposició del PDeCAT perquè l'Ajuntament insti a la resta d'administracions a garantir l'exercici efectiu dels d rets de participació política de les persones amb discapacitat intel·lectual.





També ha prosperat una proposta de Cs perquè el Govern d'Ada Colau present mesures per reduir les llistes d'espera dels serveis socials -amb l'abstenció de BComú i la CUP- i una del PSC per presentar un informe sobre l'estat de les llistes d'espera per a les residències públiques per a gent gran i instar el Govern a construir més, una cosa que han donat suport tots els grups.





HIGIENE A L'ESPORT





Tots els grups han donat suport també una proposta d'ERC per instar a l'Institut Barcelona Esports a promoure una campanya de foment d'hàbits saludables i d'higiene en l'àmbit esportiu, que inclogui una guia de bones pràctiques davant hàbits com beure tots els jugadors del mateix recipient i compartir tovalloles.





La CUP ha demanat incloure en el catàleg de formacions i tallers de l'Institut d'Educació de Barcelona un eix específic sobre el passat colonial de la ciutat i sobre la història del seu moviment obrer, alguna cosa la comissió ha aprovat amb els vots de BComú, PDeCAT , ERC i la CUP; l'abstenció de Cs, i el rebuig de PSC i PP.