Salvador Alemany sobre l'OPA: "Aquesta situació ha beneficiat als nostres accionistes"

José Aljaro i Salvador Alemany.





El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha valorat l'exercici 2017 molt positivament: "Les bones xifres d'activitat dels països en què estem presents, impulsades per la recuperació econòmica, ens han permès tancar l'any amb creixements de dos dígits en les nostres principals magnituds de negoci ".





Per la seva banda, José Aljaro, conseller executiu-director general d'Abertis, en la seva primera intervenció davant la Junta com a primer executiu de la companyia ha subratllat "els resultats sòlids i l'esforç inversor del Grup realitzat en el passat exercici".





Abertis ha celebrat avui la seva Junta d'Accionistes, durant la qual ha fet balanç de l'exercici 2017, un any marcat per un volum d'inversions rècord, la conclusió amb èxit del seu Pla Estratègic 2015-2017, i les dues ofertes públiques d'adquisició sobre la companyia.









OPA D'ATLANTIA





Respecte a l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) feta per Atlantia, al mes de maig, i la posterior oferta competidora anunciada per Hochtief a l'octubre, el president d'Abertis ha assegurat que són "una mostra de l'atractiu que té avui la nostra companyia, avalant una trajectòria d'èxit que ens ha permès situar-nos com a líders mundials del sector. Això, unit a l'elevada liquiditat del nostre valor en borsa, els ha permès compondre sengles ofertes que han tingut una acollida molt positiva per part dels mercats. "





Així mateix, Salvador Alemany ha afirmat que "aquesta situació ha beneficiat als nostres accionistes, que han vist com el valor de les seves accions s'ha incrementat en prop d'un 40% en el conjunt de l'any".





Després de l'aprovació per part de la CNMV ahir dilluns del fullet d'OPA presentat per Hochtief, el Consell d'Abertis d'emetre en el termini previst per la legislació vigent el corresponent informe de valoració de l'oferta.





MÉS DE 3.6000 MILIONS INVERTITS





En 2017, el Grup Abertis ha invertit més de 3.600 milions d'euros: 2.924.000 en operacions de creixement en actius nous o ja existents, i 719 milions en expansió de les activitats a través de l'ampliació de capacitat de les autopistes i allargaments de concessions .





Entre les operacions dutes a terme, destaca el reforç a França -primer mercat del Grup en ingressos i Ebitda-, on Abertis ha obtingut el control del 100% de la seva filial Sanef.





Abertis ha invertit més de 2.200 milions d'euros en aquest projecte, que ha tingut un efecte positiu en el compte de resultats, amb una aportació de 157 milions d'euros al benefici net.





També s'ha incrementat la participació a la filial italiana A4Holding. A través de diferents acords, el Grup ha adquirit participacions addicionals minoritàries fins arribar a prop el 84% del capital de la concessionària de les autopistes A4 i A31, amb una inversió total de 179 milions el 2017.





En els primers mesos de 2018, el Grup ha continuat amb aquesta estratègia i ja supera el 90% del total del capital d'A4 Holding.





MERCAT ASIÀTIC





L'any 2017 ha marcat una fita per a la companyia també per haver entrat en el mercat asiàtic, mitjançant la compra de dues autopistes a l'Índia, la NH-44 i la NH-45, per un import total de 135 milions d'euros.





D'altra banda, a l'octubre, Arteris -filial d'Abertis al Brasil- va formalitzar el contracte de concessió d'ViaPaulista, una concessió de 720 quilòmetres a 30 anys, per 396 milions d'euros, augmentant la seva cartera de concessions i reforçant el seu lideratge al país .





Pel que fa a l'expansió orgànica, el Grup ha destinat la major part de les inversions al programa de millora de la xarxa d'autopistes d'Arteris al Brasil (458 milions d'euros), ia la consecució de projectes de l'anomenat Pla Relance a França (151 milions d'euros).





Aquestes operacions "representen un exemple clar de com, en el marc d'una estricta neutralitat i amb les limitacions imposades pel deure de passivitat en operacions que puguin alterar de manera significativa el valor del Grup, hem continuat treballant per garantir la seva continuïtat i la generació de valor per als accionistes ", ha afirmat Salvador Alemany.