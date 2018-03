Caixabank col·loca 1.250 milions en 'CoCos'

Una operació que ha rebut una demanda gairebé tres vegades superior.





CaixaBank ha col·locat aquest dimarts 1.250 milions d'euros en bons contingents convertibles, coneguts com a 'CoCos' a l'argot financer, en una operació que ha rebut una demanda gairebé tres vegades superior.





En concret, l'emissió, que ha comptat amb Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs i el mateix CaixaBank com a entitats col·locadores, ha rebut una demanda per part d'inversors de 3.500 milions d'euros.





El cupó s'ha fixat en el 5,25%, però és previsible que aquest preu s'hagi vist rebaixat gràcies a l'elevat interès que ha suscitat la col·locació en el mercat.





En una operació similar, Santander va aixecar el dilluns 1.500 milions d'euros en el mercat amb la col·locació d'un 'CoCo' que va rebre una demanda de gairebé 5.000 milions d'euros.





El cupó de l'operació es va rebaixar des del 5% inicial fins al 4,75% final gràcies a la forta demanda.





Els 'CoCos' computen com a capital AT1 i permeten a les entitats completar el 'matalàs anticrisi' que les autoritats comunitàries exigeixen a les entitats en el marc del requeriment mínim de fons propis i passius admissibles.