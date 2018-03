Protestes contra les falses cooperatives del sector càrnic a Mollerussa

Concentració davant l'escorxador 'Fortune Pig'.





Sindicalistes d'UGT de Lleida s'ha concentrat aquest dimarts davant l'escorxador Fortune Pig, del Grup Jordi, a Mollerussa (Lleida) per protestar "contra les dures condicions laborals dels treballadors d'aquesta i de la majoria de les falses cooperatives del sector càrnic" , segons el sindicat.





Durant la mobilització, en què segons un comunicat d'UGT han participat desenes de persones, s'escoltaven consignes com 'No a les falses cooperatives', 'A Lleida no volem esclavitud', 'Cooperatives explotadores', 'Volem que s'apliqui la estatut 'i' No volem mà d'obra barata '.





El secretari general de la Fitag UGT de Lleida, Antonio Rodríguez, ha avançat que la protesta d'aquest dimarts és només una de les mobilitzacions que tenen previstes per denunciar la situació que es viu al sector càrnic.





"Des de la crisi fins ara, ha crescut, i molt, el nombre de falses cooperatives i falsos autònoms, és una situació que no podem permetre que continuï així", ha assegurat Rodríguez.





El sindicalista ha afirmat que actualment els escorxadors eliminen llocs de treball fixos i contracten falsos autònoms dels quals ha dit que "no tenen drets laborals, han de t rabajar més de 10 hores diàries per assegurar-se un sou digne, no tenen dies de festa i no poden dir el que pensen perquè els fan fora ".





"A aquestes lamentables condicions se suma el fet que no cobren cap plus de nocturnitat, ni de perillositat, treballen en unes condicions tercermundistes", ha afegit Antonio Rodríguez.





"Volem que la Generalitat desqualifiqui totes les falses cooperatives aparegudes en els últims anys i que els treballadors formin part de l'empresa, i per tant, tingui totes les condicions i els drets que els correspon", ha apuntat.