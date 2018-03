Les gires de Melendi, Sabina i Bisbal, les més reeixides

La gira de Melendi ha tingut més de 208.000 espectadors.





La música en viu va facturar un 20,6% més el 2017 en comparació amb 2016, coincidint amb la baixada de l'IVA per a espectacles, segons reflecteix l'XI Anuari de la Música en Viu, que l'Associació de Promotors Musicals (APM) ha presentat aquest dimarts.





El president de l'APM, Albert Salmerón, ha assenyalat que la música en directe va sumar un total de 269.200.000 d'euros, la recaptació "més alta dels últims anys" i que suposa la quarta pujada, per sobre dels 223, 2 milions de 2016.





Tot i que aquests bons resultats es deuen a "diversos factors", els promotors atribueixen en part l'augment en la segona part de l'any a la baixada de l'IVA del 21 al 10% per als espectacles en directe, que va entrar en vigor al juny de 2017 i que és fruit de "cinc anys d'intensa lluita", de "converses" i de la "unió" de les empreses del sector de la música, el teatre i altres arts escèniques.





Aquest anuari recull també el rànquing de les gires més reeixides que han passat per Espanya. La gira nacional amb més espectadors ha estat la de Melendi (208.972), seguida per Sabina (172.755), Bisbal (137.760) i Vanesa Martín (122.136).





Pel que fa a les gires internacionals que van passar per Espanya, la de Ricky Martín ha congregat al major nombre de persones (115.806), seguit per Guns N 'Roses (91.200), Maluma (70.914), Rolling Stones (56.338) i Aerosmith (56.000 ).





Quant als festivals de música, en nombre d'assistents se situa al capdavant Arenal Sound (300.000), seguit pel Rototom Sunsplash (250.000), Primavera Sound (208.400), Viña Rock (200.000) i FIB (177.000).





Preguntat per l'augment de la facturació i la reducció del nombre de concerts, Salmerón ha assenyalat que l'APM no ho valora de forma positiva perquè afecta "la base" i creu que "cal cuidar-la".





REVENDA D'ENTRADES





Salmerón ha destacat entre els reptes als quals s'enfronta la indústria la revenda d'entrades, per al que de moment estan mantenint reunions tant amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport com amb els diferents partits polítics perquè, segons ha destacat, "no és un problema de color polític ".





Segons ha indicat, la normativa actual que regula la revenda es va aprovar el 1982 i no pot "afrontar" la venda "on line" d'entrades.





El president de l'APM creu que en primer lloc es pot aplicar el Codi Penal en aquells casos en què hi hagi un "problema greu de frau", amb venda d'entrades "duplicades" o que no existeixen, tot i que ha reconegut que és complicat perquè moltes d'elles canvien de seu.





Pel que fa a la creació d'entrades nominals, ha assenyalat que és complex i que "no soluciona el problema", encara que ha dit que "redueix en gran mesura la revenda" i, per tant, és una cosa "a tenir en compte".





"Volem que es reguli i hem de veure fins on arriba aquesta regulació", ha afirmat Salmerón, per a qui s'hauria de protegir al "usuari, a l'artista i al promotor", que al seu parer ha de tenir "la potestat de prohibir o no la revenda dels seus concerts ".





Pel que fa a Google, que fa unes setmanes va anunciar un enduriment de la seva política de venda d'entrades per als revenedors, Salmerón ha indicat que no ha pres encara mesures que, tot i que no considera "suficients", sí que són al seu parer "un primer pas per millorar la situació ".