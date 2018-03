Aigües de Barcelona condona deutes de famílies vulnerables mentre que Ajuntament segueix reclamant

Aigües de Barcelona ha decidit fer un pas endavant davant la incapacitat de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per complir amb el que prometen.

MÉS INFORMACIÓ Aigües de Barcelona reclama a l'ajuntament la seva coresponsabilitat amb la pobresa energètica





A partir d'ara, Aigües de Barcelona enviarà, a través de la factura de l'aigua, un nou model de comunicació als seus usuaris en els quals s'informa de manera directa i clara sobre el Fons de Solidaritat.





A partir d'ara, a tots aquells usuaris acollits a les bonificacions com famílies vulnerables -són els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona els que ho determinants se'ls comunicarà que el seu consum d'aigua estarà totalment bonificat per part d'Aigües de Barcelona. Aquests és, serà de zero euros.





A més, la companyia condona el deute acumulat des que van deixar de pagar el rebut fins que l'Ajuntament els designa com a persones vulnerables.





Lamentablement, això no vol dir que el deute total desaparegui.





Una part important del rebut de l'aigua correspon a impostos aliens al consum: la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) -de la qual és responsable l'Àrea Metropolitana de Barcelona- i la Taxa de Clavegueram -que la cobra l'Ajuntament-.





Tant el consistori barceloní com l'AMB han seguit facturant als usuaris vulnerables aquests impostos.





La tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, i el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia - també Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient de la AMB- es van comprometre ja el passat juliol a eximir del pagament d'aquestes taxes i impostos als usuaris vulnerables. Però fins ara, res.





CONVENI SIGNAT A FEBRER





El febrer passat Aigües de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona van signar un conveni en el qual ambdues entitats es van comprometre a condonar el deute a aquestes famílies de forma simultània. Tant el deute acumulat pel consum de l'aigua com la d'impostos i taxes impagats.





Però fins ara no s'ha aconseguit un compromís ferm per part del consistori barceloní, de manera que Aigües de Barcelona ha pres la decisió de no esperar més i passar a l'acció.





En l'actualitat hi ha 20.000 famílies acollides al Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona en tota l'àrea metropolitana, de les que 7.203 viuen a la ciutat de Barcelona.





L'entitat publicoprivada ha signat 21 convenis amb els serveis socials de 21 municipis de l'entrada en vigor de la Llei de Podbreza Energètica al juliol de 2015.





Entre 2016 i 2017, tant l'AMB com l'Ajuntament de Barcelona han seguit facturant els impostos a les famílies que no poden pagar l'aigua.