La ANC veta la candidura d'Antonio Baños per participar en una tertúlia

L'ANC ha decidit aquest dimarts excloure la candidatura de l'exdiputat de la CUP al Parlament i portaveu de Suma't, Antonio Baños, de les eleccions al Secretariat Nacional, direcció política de l'entitat.





L'Assemblea ha fet públic el llistat de candidatures admeses i rebutjades, i entre les segones destaca la de Baños, que era una de les més mediàtiques que concorrien a les eleccions que l'entitat celebrarà el dissabte 17 de març.





Sí que han estat acceptades les candidatures dels tres candidats que s'ha postulat per ser membres del Secretariat i presidir l'entitat: el cap de Comunicació de l'ANC, Adrià Alsina; el president del Ciemen i membre d'ERC, David Minoves, i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez Aguilera.





El motiu de l'exclusió de Baños és que va participar en una tertúlia radiofònica, cosa que l'entitat considera que contravé el reglament que regula les eleccions al Secretariat Nacional.





Considera que participar a la tertúlia incomplia l'article 7.2, que estableix que els candidats sí que poden respondre preguntes dels electors a través del web o dels actes de l'entitat, però no donar "publicitat" de la seva candidatura per altres mitjans.





MOTIUS D'EXCLUSIÓ





L'ANC ha explicat que hi ha tres motius pels quals poden excloure una candidatura: no presentar un aval d'alguna de les seccions territorials; ocultar informació rellevant sobre les afinitats polítiques del candidat, i fer campanya electoral a través de mitjans diferents dels que estableix l'entitat.





Aquest ha estat el que ha motivat l'exclusió de Baños, ja que el reglament electoral de l'ANC prohibeix que els candidats facin entrevistes i participin en tertúlies, per procurar "la igualtat de condicions amb altres candidats que són més coneguts dels socis per la seva accés habitual als mitjans de comunicació ".





POLÈMICA





La decisió ha generat polèmica perquè Baños dir en la seva intervenció radiofònica que no podia parlar de la seva candidatura per qüestions d'igualtat, ja que ell té una rellevància pública que altres no tenen: "Jo tinc un micròfon aquí davant i molts dels candidats no ho tenen ".





L'exdiputat de la CUP al Parlament -lideró la candidatura dels 'cupaires' a les eleccions de 2015- es va limitar a explicar el que ja era públic, que es presentava a les eleccions al Secretariat, i després va tancar: "No puc parlar d'això. El reglament electoral no ho permet ".





La decisió de l'ANC ha rebut la crítica d'exmembres rellevants de l'entitat, com l'escriptora Liz Castro: "Quina vergonya assemblea! Com a sòcia fidel des del principi, us demano que expliqueu per què un periodista com Baños no pot presentar-se", ha expressat en un apunt a Twitter.









Segons el mateix reglament pel qual ha quedat exclòs Baños, els candidats que han estat rebutjats podran apel·lar contra la decisió i presentar "les al·legacions oportunes de manera clara" posant-se en contacte amb la junta electoral.