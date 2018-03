Els Mossos coneixien els plans de Puigdemont per desobeir al Constitucional i "ocupar els carrers"

Puigdemont votant el 1-O.





Un document "reservat" dels Mossos d'Esquadra, datat el 7 de setembre de 2017, ja preveia la desobediència de la Generalitat i del Parlament a les resolucions del Tribunal Constitucional, i fins i tot l ' "ocupació dels carrers" si es prohibia celebrar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





Així consta en l'informe que la Policia Nacional ha lliurat a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, realitzat sobre els documents que la policia autonòmica catalana anava a cremar a la incineradora de Sant Adrià del Besòs el passat mes d'octubre.





En l'esmentat informe es fa explicar que, entre els documents intervinguts dels Mossos, hi havia un "esborrany d'informe" sobre el procés sobiranista, "classificat com a reservat", i amb part del text subratllat.





Està datat el 7 de setembre, just el dia que es va aprovar la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República i al dia següent d'haver-se aprovat la Llei de Referèndum al Parlament.





Aquestes lleis es van aprovar en dues sessions per la via exprés, amb lectura única, sense possibilitat de demanar informe al Consell de Garanties Estatutàries, amb els informes en contra dels lletrats del Parlament i una dura crítica de l'oposició.





Els agents de la Policia Nacional que han fet l'informe per l'Audiència Nacional han inclòs aquestes frases subratllades a bolígraf. En la primera d'elles es recull l'aprovació de les citades lleis de referèndum i transitorietat jurídica.





Tot seguit es subratlla la frase en què es diu que el Tribunal Constitucional avisarà a la presidenta del Parlament. "Es creu que la Mesa del Parlament desoirá el requeriment", prossegueix el text de l'informe "reservat" dels Mossos, que afegeix que "en les hores següents s'ha de signar el decret de convocatòria del Referèndum i l'aprovació del Decret de normes complementàries ".





Després d'aquesta previsió, els Mossos també contemplen la desobediència: "Ni el Parlament ni el Govern atendran els requeriments del TC".





L'informe "reservat" reflecteix el que passaria en els dies següents, avançant-se als esdeveniments. Així, explica que "totes aquestes decisions es produiran molt pocs dies abans de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya".





DIADA A CLIMA D'INDIGNACIÓ I CRISPACIÓ





La policia autonòmica afegeix que "l'ANC i Òmnium demanaran a la ciutadania un esforç en la mobilització" i

assenyalen que "la Diada Nacional de Catalunya se celebrarà amb ... normes ... suspeses cautelarment pel TC ... les mobilitzacions se celebraran en un clima d'indignació i crispació superior al d'altres anys".





Finalment, deixen constància del que creuen que ocorrerà si hi ha impediments per celebrar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre i parlen d'un escenari "d'ocupació permanent dels carrers" que "pot produir-se més endavant, si realment l'Estat espanyol impedeix per la força la celebració del referèndum o el començament de la campanya electoral el pròxim dia 15 ".





PERMISSIVITAT DELS MOSSOS AMB EL 1-O





En una altra de les caixes de documents que anaven a cremar els Mossos, la Policia Nacional va trobar multitud d'actes aixecades pels agents de la policia autonòmica davant els actes de campanya que es van produir per tot Catalunya per promocionar el referèndum de l'1 de OCTUBR e.





En elles queda reflectida la permissivitat amb què va actuar la policia catalana amb els actes de campanya per promocionar l'1-O tot i estar suspès pel TC i els seus actes, prohibits.





Algunes d'aquestes actes corresponen a l'anomenat dispositiu "Àgora" que els Mossos havien posat en marxa al setembre de 2017 i que era un pla "de vigilància i control davant d'una eventual amenaça gihadista", que incloïa la protecció de líders polítics, seus de partits i llocs de la celebració de mítings i actes polítics amb ocasió de l'1 d'octubre.





"GARANTIR EL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTE"





El que crida l'atenció de les esmentades actes, que tenien diversos camps a emplenar pels agents, és que en l'apartat de "objectiu de l'activitat" s'especificava que era per "Garantir el normal desenvolupament de l'acte, la seguretat ciutadana i el ordre públic ".





Així va passar amb actes de la campanya per promocionar l'1 d'octubre, que van tenir lloc entre els dies 13 al 22 de setembre i que van ser realitzats per ANC, PDeCAT, Omnium, CUP i ERC en diverses províncies catalanes.





Això, tot i que el referèndum havia estat suspès pel Tribunal Constitucional i havia ordre d'impedir els actes que el promogueren.





CORRECCIÓ D'ACTES





Precisament aquesta mateixa expressió que l'objectiu dels Mossos era "garantir el normal desenvolupament de l'acte" va ser utilitzada també en les actes que es van aixecar durant la celebració del referèndum il·legal l'1 d'octubre passat i van motivar correccions en algunes comissaries.





A la de Montblanc en concret, se'ls va recriminar als agents que comencessin dient que es van dirigir "al lloc per garantir el normal desenvolupament de l'acte". "Més que res perquè el que la Fiscalia espera de nosaltres és precisament el contrari", resava l'advertència.





A la comissaria de Tortosa es van corregir actes dels actes previs a l'1 d'octubre a les quals es deia que el subinspector que va acudir al centre de votació "no anava uniformat". "Crec que queda molt malament, ja que dóna la sensació que es vulgui amagar", puntualitzava la correcció.