Divisió davant la derogació de la presó permanent revisable

Juan Carlos Quer i Juan José Corts.





Si la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha admès que veuria bé que el Govern convoqui un referèndum perquè els espanyols es pronunciïn sobre la presó permanent revisable, el PSOE acusa PP i Ciutadans de forçar el debat sobre la qüestió amb fins electorals.





Així, la portaveu parlamentària socialista, Margarita Robles, ha advertit a aquestes dues forces que "en política no val tot" i sospita que PP i Ciutadans busquen "tapar" amb el mediàtic debat sobre la presó permanent revisable Ple monogràfic d'aquest dimecres sobre pensions.





Per la seva banda, el líder dels socialistes, Pere Sánchez, ha assenyalat que el seu partit és "molt sensible al dolor" de les famílies víctimes de crims com el de Diana Quer o el nen Gabriel Cruz, però ha confirmat que el PSOE, que ha endurit el Codi Penal quan ha governat, "no està a favor de la cadena perpètua revisable".





També el líder d'Podem, Pablo Iglesias, ha carregat contra els populars, als quals ha acusat de "aprofitar-se de l'assassinat de Gabriel per defensar el manteniment d'aquesta pena, la derogació es debat aquesta setmana al Congrés.





"És trist que el PP aprofiti un assassinat terrible i que el país està amb el cor trencat per dir les coses que està dient. No és ètic i apel·lo a la consciència d'alguns", ha expressat Iglesias.





Els populars a canvi veuen de "justícia" la presó permanent i estan disposats a alentir el tràmit al Congrés a l'espera que es pronunciï el Tribunal Constitucional.





Així ho expressava el portaveu parlamentari del PP al Congrés, Rafael Hernando, que ha recalcat que no és una pena "populista" ni "oportunista" ni "inconstitucional".





"No és una qüestió intranscendent. El recolza el 80% de la gent", ha declarat Hernando, dos dies abans que el Ple aculli un debat per iniciar la derogació d'aquesta figura penal que el PP va aprovar en 2015 quan comptava amb majoria absoluta .





PARES DE DIANA QUER I MARI LUZ





En un últim intent perquè no es derogui aquesta llei, els pares de Diana Quer i Mari Luz Cortés, Juan Carlos i Juan José, es reuniran avui amb el PNB per intentar demanar el suport dels bascos.





Tots dos progenitors acaben amb el PNB els contactes que porten realitzant durant les últimes dues setmanes amb els diferents grups parlamentaris com a representants de la 'Plataforma per la No Derogació de la Presó Permanent Revisable', en què també estan representats els pares d'altres víctimes com Marta del Castillo o Ruth i José.





L'objectiu d'aquests contactes amb els partits ha estat traslladar el seu suport a aquesta figura penal, tal com el PP la va aprovar el 2015, durant la seva legislatura de majoria absoluta.





A més, han demanat a les principals forces polítiques que, abans de qualsevol debat, esperin a que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la constitucionalitat d'aquesta mesura.





Un objectiu complicat ja que aquest dimarts, el PNB, a través del seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha assenyalat que entén la posició de Juan Carles Quer davant la pèrdua de la seva filla i dels pares d'altres víctimes, però ha recalcat que cal tenir en compte que la derogació de la presó permanent revisable "no és un caprici", sinó que hi ha "raons de pes".