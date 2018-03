El do de pit de Lluís Salvado

Hi ha persones que no tenen precisament el do de l'oportunitat, sinó que l'hi preguntin al diputat d'ERC, Lluís Salvadó, que ha donat un do de en una conversa telefònica mantinguda amb un altre company de partit, un dia després de la gran manifestació feminista, al qual li comentava els problemes que tenia per trobar a una dona que assumís el càrrec de consellera d'Educació. No anem a reproduir tota la conversa masclista i racista dels dos prohoms, però si destacar "doncs es nomena a la qual tingui els pits més grosses", i això dit per dos polítics que porten ja uns quants anys ocupant càrrecs de responsabilitat política, en un partit que es diu d'esquerres / independentista, té tot menys gràcia.





L'opinió que alguns cebollins amb pantalons tenen sobre la vàlua de les dones catalanes ¿o només les d'ERC? és realment indignant en ple segle XXI i més venint d'on ve. Això vol dir que ¿a Marta Rovira la van triar per la seva davantera ?. És en aquesta part del cos on aquests individus i alguns més, pensen que resideix la intel·ligència femenina ?. Aplicant aquesta teoria ¿a l'home se li tria per la grandària dels seus genitals ?. Crec que les dones el que realment mesuren és la mida de la matèria grisa, mentre que en algun lloc de la societat, el que importa és la mida "ruc gran, camini o no camini"





El curiós d'aquest indignant succés és que, les anomenades feministes, icones del Procés: Pilar Rahola i Empar Moliner han defensat a Lluís Salvadó perquè la filtració és interessada i prové de Madrid, com sempre. Caldria preguntar-se què hauria passat si aquestes afirmacions masclistes les haguessin fet altres homes que no fossin de la seva corda. No obstant cal dir que gent d'ERC ha criticat les paraules de Salvadó, fins i tot li han demanat que dimiteixi.





Qualsevol polític que en privat faci aquest tipus decomentarios no mereix estar en cap institució. En privat, se solen dir les coses que en públic no s'atreveixen; perquè no toca, no són políticament correctes i per por de perdre el càrrec. Això no vol dir que les seves idees, opinions i pensaments siguin diferents, no, com ha quedat retratat Salvadó.





El polític republicà ha de marxar a casa, assistir a un curs de formació i valorar a les dones per la seva intel·ligència no per la grandària dels seus pits. Les dones han deixat de ser un objecte per a homes com ell. Que li meta al cap, l'única mida que importa és el de la intel·ligència,