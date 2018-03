El departament d'Interior de la Generalitat està ple de fotos de suport a Lluís Trapero

Les imatges es mantenen penjades en algunes dependències de l'edifici que alberga la seu de l'esmentada àrea d'Interior del Govern català, dirigida ara per l'ex secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver qui no és conscient de les mateixes perquè mai passeja per aquests espais i eviten que conec proque possiblement ordenaria la seva retirada en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Sembla ser que també hi ha penjats cartells de suport a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. I en els cartells es fa referència als suposats danys provocats per l'article 155 en el desenvolupament legislatiu del Parlament català.









Un document "reservat" dels Mossos d'Esquadra, datat el 7 de setembre de 2017, ja preveia la desobediència de la Generalitat i del Parlament a les resolucions del Tribunal Constitucional, i fins i tot l ' "ocupació dels carrers" si es prohibia celebrar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





Així consta en l'informe que la Policia Nacional ha lliurat a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, realitzat sobre els documents que la policia autonòmica catalana anava a cremar a la incineradora de Sant Adrià del Besòs el passat mes d'octubre.





En l'esmentat informe es fa explicar que, entre els documents intervinguts dels Mossos, hi havia un "esborrany d'informe" sobre el procés sobiranista, "classificat com a reservat", i amb part del text subratllat.

Està datat el 7 de setembre, just el dia que es va aprovar la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República i al dia següent d'haver-se aprovat la Llei de Referèndum al Parlament.





Aquestes lleis es van aprovar en dues sessions per la via exprés, amb lectura única, sense possibilitat de demanar informe al Consell de Garanties Estatutàries, amb els informes en contra dels lletrats del Parlament i una dura crítica de l'oposició.

Els agents de la Policia Nacional que han fet l'informe per l'Audiència Nacional han inclòs aquestes frases subratllades a bolígraf. En la primera d'elles es recull l'aprovació de les citades lleis de referèndum i transitorietat jurídica.





Tot seguit es subratlla la frase en què es diu que el Tribunal Constitucional avisarà a la presidenta del Parlament. "Es creu que la Mesa del Parlament desoirá el requeriment", prossegueix el text de l'informe "reservat" dels Mossos, que afegeix que "en les hores següents s'ha de signar el decret de convocatòria del Referèndum i l'aprovació del Decret de normes complementàries ".





Després d'aquesta previsió, els Mossos també contemplen la desobediència: "Ni el Parlament ni el Govern atendran els requeriments del TC".





L'informe "reservat" reflecteix el que passaria en els dies següents, avançant-se als esdeveniments. Així, explica que "totes aquestes decisions es produiran molt pocs dies abans de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya".