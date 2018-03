Les alteracions del son poden agreujar patologies cròniques

En pacients amb patologies cròniques, patir processos associats a problemes de son poden agreujar la seva situació o fins i tot haver col·laborat en el seu desencadenament, segons ha assenyalat el membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Somni (SES), Óscar Sans.





Malalties com l'Alzheimer, demència amb més freqüència a Espanya, es relacionen amb l'apnea del son. A les supervivents de càncer de mama, per la seva banda, s'ha demostrat que hi ha un elevat percentatge d'insomni, que comença en el diagnòstic de la malaltia, continua en ocasions desencadenat pels tractaments aplicats, i persisteix un cop superada la malaltia a causa del por de recaigudes.





Pel que fa a nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el 70 per cent d'ells presenta dificultats per iniciar el son i el 23 per cent pateixen l'anomenada síndrome de cames inquietes.





CRONOTIPS





Els ritmes circadians es refereixen a esdeveniments cíclics que ocorren en el cos. Els rellotges biològics corporals produeixen aquests ritmes i s'ha demostrat que mantenir-los regulars redueix el risc de patir entre d'altres, trastorns del son, mentals, així com altres problemes de salut.





Aquests ritmes són els responsables que dormim durant la nit i ens mantinguem actius la resta de la jornada.





No hi ha un sol ritme circadià, sinó que cada persona tindrà el seu, podent ser aquest més matutí (persones amb més facilitat per matinar) o vespertí (els que es mantenen més actius durant la tarda-nit).





A aquests models individualitzats se'ls crida cronotips. "És important que cada un conegui a què cronotip s'ajusta més, per tal de poder adaptar el màxim possible les seves rutines a ell", ha destacat el coordinador del Grup de Cronobiologia de la SES, Javier Albares.





'TEST DELS TRES TEMPS'





Amb aquesta premissa, i amb motiu del Dia Mundial del Son, que se celebrarà el proper 16 de març sota el lema 'Uneix-te al món del somni, conserva els teus ritmes per gaudir de la vida'. La SES ha desenvolupat en la seva pàgina web el 'Test dels tres temps', un qüestionari de caràcter gratuït que analitza la influència dels tres tipus de 'rellotges' que influeixen en el nostre benestar: el temps biològic, el temps social i el temps ambiental, amb el qual cada persona coneixerà a quin model s'ajusta més.





Si els tres temps es troben alineats, la persona es trobarà coordinada amb el seu 'rellotge biològic', si per contra no es dóna aquesta situació, concorrerà 1 cronodisrupción que podrà tenir importants conseqüències negatives per a la salut, entre elles síndromes metabòlics, trastorns afectius o envelliment prematur.