L'Eurocambra aprova noves normes per reduir preus d'enviament de paquets per a compres en línia

El ple de l'Eurocambra ha aprovat aquest dimarts a Estrasburg un projecte de normativa per obligar les companyies de serveis de paqueteria transfronterers a que publiquin una llista de tarifes per als serveis més sol·licitats per tal de millorar la transparència, reduir costos i impulsar el comerç en línia.





Segons una consulta pública llançada per la Comissió Europea, al voltant de dos terços dels consumidors ha renunciat a comprar productes d'un altre Estat membre per Internet perquè sent que els serveis de missatgeria internacionals són massa cars.





En aquest sentit, un estudi de 2015 va confirmar que els preus per a serveis de missatgeria transfronterers eren entre tres a cinc vegades superiors a les tarifes domèstiques.





Per això la Comissió Europea ja ha anunciat que recopilarà en un web les diferents tarifes i companyies disponibles per a cada servei i permetrà així la comparació de preus tant per a serveis domèstics com internacionals de manera que consumidors i empreses puguin escollir la millor oferta.





FOMENTAR LA COMPETÈNCIA





La nova normativa, aprovada amb 604 vots a favor, 80 en contra i 12 abstencions, pretén fer front a les "diferències poc raonables entre tarifes", segons recull el text, i fomentar la competència com a solució al problema.





Les empreses de missatgeria de més de 50 empleats i que prestin serveis internacionals hauran de fer pública la facturació anual, el nombre de comandes processats i lliurats així com la xifra de treballadors, informació sobre subcontractes i queixes de consumidors, amb l'objectiu que les autoritats puguin identificar possibles errors del mercat.





La nova normativa, que forma part del paquet europeu sobre comerç en línia, encara ha de ser aprovada en el Consell de ministres de la UE abans que entri en vigor.