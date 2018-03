Ben Yedder va ser la gran estrella de la històrica classificació del Sevilla a la Champions. / FOTO: @SevillaFC

El Sevilla es va classificar aquest dimarts per als quarts de final de la Lliga de Campions per primera vegada en la seva història -en el format actual- després de derrotar el Manchester United (1-2) gràcies als gols de Ben Yedder, gran protagonista de la trobada , en un final de partit històric que fica als andalusos entre els vuits millors clubs del 'Vell Continent'.





Els de Montella van viure la seva gran nit al 'Teatre dels Somnis' i apearon l'equip de José Mourinho, inofensiu, inerme en els metres finals i incapaç de fer pessigolles a l'eliminatòria. El Sevilla va esperar el seu moment i va clavar el cop definitiu quan tot just quedaven quinze minuts per al final.





L'estrella la va tenir Ben Yedder, que no va dubtar en la seva primera intervenció a la gespa. L'ariet francès va substituir a un desencertat Muriel i, segons va trepitjar el verd, va resoldre de manera exquisida un enviament de Sarabia, el millor jugador del partit al costat de Nzonzi, que va donar un recital al centre del camp. Abans, Banega havia cosit la jugada a la sala de màquines. El gol va deixar gelat el United.





La jugada va fer justícia a un Sevilla que va ser millor en la segona part. Si a la primera hi va haver repartiment d'ocasions -sobretot després d'un xut fort de Fellaini- en l'acte final el domini va ser sevillista. Va començar Correa portant perill en ser tallat per Bailly quan anava a engatillar, però va continuar Sarabia filtrant passades entre línies.





La millora dels espanyols va despertar als 'red devils', que van guanyar presència a l'àrea contrària. Primer amb un xut de Lingard a la mitja volta i després va ser torn de Felliani, que va llançar alt a l'hora de partit. No obstant això, cap d'elles va besar les xarxes de la porteria defensada per un serè Sergio Rico.





Va ser llavors quan va arribar l'èxtasi del sevillisme amb un gran gol de Ben Yedder. La maniobra va posar en avantatge a un Sevilla que va ampliar el seu avantatge només quatre minuts després. Si el 0-1 va fer perdre el cap als 3.000 seguidors del Sevilla, el 0-2 -obra també de Ben Yedder- va aconseguir que a Old Trafford retumbasen els acords de l'himne del Arrebato.





El davanter gal va ficar el cap en el segon pal i De Gea -espectacular com de costum- va fallar en posar la mà molt fluixa. La rematada va sobrepassar la línia per poc, però la va superar. L'àrbitre, després d'uns segons d'incertesa, va concedir el gol i -en conseqüència- l'eliminatòria per als andalusos.





Tot just quedaven deu minuts i l'United havia de marcar tres gols. No ho van aconseguir per molt que ho van buscar. Sí va marcar Lukaku de cap, però a la recta final del partit i ja no hi havia temps per a molt més. Fins i tot Ben Yedder va perdonar el tercer en un mà a mà que va aturar De Gea. La història es va canviar per sempre. El Sevilla va eliminar el United de Mourinho i segueix amb vida a Europa.