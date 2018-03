La llarga marxa de l'SPD cap a la Gran Coalició

Hi ha un famós refrany que assenyala 'Més val ser cap de ratolí que cua de lleó'. En l'opinió pública, segons el refrany, resulta millor ser el primer a les petites coses que l'últim a les grans. El Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), pel que sembla ha decidit ser cua de lleó en la decisió que ha assumit en votar per ell Si a la Gran Coalició en aquest procés en on van estar involucrats més de 463.000 membres d'aquest partit.





El president interí del Olaf Scholz, exalcalde de la ciutat d'Hamburg i, actual Ministre de Finances de la Canceller Merkel, donava a conèixer els resultats d'aquesta consulta -del passat diumenge 4 de març- van ser els següents:





1-. Una participació electoral d'un 78,39% dels 463.000 membres;

2-. El 66,02% dels membres del partit, és a dir, 239.604 militants es van decidir pel Sí a la Groko i;

3-. El 33,98%, és a dir 123.339 militants van votar per no participar en aquesta aliança amb la CDU-CSU.





El debat, de Si o No a la Groko va ser apassionat, vibrant i intens en les bases de l'SPD superant tant en la qualitat de la discussió, com en la participació electoral la votació de l'any 2013, en la qual les bases socialdemòcrates també van ser consultades per donar la seva opinió sobre la conformació d'una aliança amb la Canceller Merkel. Amb aquesta decisió de SPD d'integrar la gran coalició i segellada amb la signatura del document de govern acordat per Angela Merkel per la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Olaf Schulz pel SPD i Horst Seehofer per la Unió Social Cristiana (CSU), Alemanya té govern.





Europa torna a respirar tranquil·lament. Puix que, Berlín i Brussel·les podran pensar més mancomunadament les perspectives i els reptes plantejats per la Unió Europea. Macron i Merkel, és a dir l'eix francoalemany, estaran en condicions de reformar i renovar una Europa que ha de competir a nivell mundial amb els EUA de Donald Trump i una Xina que emergeix com la gran potència econòmica i política del segle XXI.





REPERCUSSIONS POLÍTIQUES DE L'ÚLTIMA ELECCIÓ GENERAL





Amb aquesta votació a favor del Sí a la coalició, quedarà per als annals de la història recent de la política alemanya, la decisió del renunciat president de l'SPD, Martin Schulz -explicitada la mateixa nit de les eleccions generals del 24 de setembre de l'any passat - de donar per desnonada la Groko, que el seu partit i els partits conservadors de la Canceller Merkel havia governat 8 dels 12 anys últims. Schulz, en aquesta negra nit per l'SPD, en què el partit aconseguia un magre 20,5% electoral -una de les pitjors votacions dels socialdemòcrata s des de la fi de la Segona Guerra Mundial- assenyalava vehementment a la Casa de Willy Brandt, seu central del partit, que l'SPD a partir d'aquest instant seria un partit d'oposició al Parlament Alemany i, que ell mai seria part d'un govern dirigit per Merkel (1).





Després del resultat electoral del passat setembre, i en la recerca de formar govern, la Canceller Merkel va iniciar converses amb els liberals (FDP) i el Partit dels Verds, en el que es denomina en el lèxic polític alemany la coalició "Jamaica", això pels colors que identifiquen aquests partits.





Les possibilitatss no donen el resultat esperat degut les profundes divergències entre liberals, social cristians i ecologistes.





Davant aquest primer fracàs de Merkel i intentant evitar noves eleccions va iniciar els acostaments amb l'SPD seguint l'anomenat a conformar govern del president d'Alemanya, el socialdemòcrata, Frank-Walter Steinmeier.





ELS MESOS MÉS FOSCOS PER A L'SPD





Tot i la decisió del llavors líder socialdemòcrata, Martín Schulz d'haver donat per finida la Groko, al Congrés Federal del SPD, realitzat a Berlín entre el 7 i 10 de desembre de 2017, Schulz és manat pels delegats assistents per iniciar les converses amb la Canceller Merkel amb l'objectiu de reeditar la gran coalició. Paral·lelament el Congrés Federal reelegeix Schulz com a president de l'SPD amb el 81.9%.





Caldria assenyalar, que l'ala esquerra de l'SPD i la joventut socialdemòcrata (Jusos) van estar des d'un principi en una oberta oposició a ser part novament aquesta coalició amb la CDU-CSU, argumentant que a causa de les experiències anteriors de Groko, 2005-2009 i 2013-2017, l'SPD va quedar com el partit segundón d'aquesta aliança, perdent fortament la seva fisonomia política i el seu poder electoral. En un article anterior, assenyalàvem que la permanència de l'SPD en els governs de coalició li van reportar forts costos polítics electorals, els quals es van veure reflectits dramàticament en aquesta última elecció. L'SPD ha baixat la seva votació des del 38% en el 2002 al 20,8% el 2017 i ha perdut més de 10 milions de vots en aquest intertanto (2).





Les converses i els acostaments amb la Canceller Merkel s'inicien i donen els primers fruits a través d'un document de preacord programàtic per a una nova gran coalició.





La instància per ratificar aquest preacord i iniciar negociacions més concloents va ser el Congrés Extraordinari realitzat 21 de gener d'enguany. Al Centre Mundial de Convencions de Bonn, l'antiga capital d'Alemanya Federal, els delegats i delegades de la socialdemocràcia alemanya van votar a favor amb un 56,% (362 vots) en contra d'un 44% (279 vots) per l'alternativa de constituir govern amb la CDU-CSU liderada per la cancellera Angela Merkel. Amb aquesta resolució congresal, els equips polític-programàtics partidaris (CDU-CSU i SPD) es reuneixen i en maratónicas sessions evacuen el seu treball. El 7 de febrer donen a conèixer el Programa de Govern que porta per títol 'Un nou començament per a Europa, una nova dinàmica per a Alemanya i major cohesió per al nostre país'. Aquest extens document de 177 pàgines està dividit en 14 capítols i condensa la ruta a seguir per als propers 4 anys de govern. Juntament amb donar conèixer aquest acord programàtic, també es defineixen les quotes ministerials per als respectius partits.





En la negociació per part de l'SPD, aquest partit assoleix per si, sis ministeris: el d'Hisenda, amb Olaf Scholz, el de Relacions Exteriors, amb Heiko Maas, el de Treball i Afers Socials, amb Hubertus Heil, el de Justícia, amb Katarina Barley, el Família, Tercera Edat, Dones i Joves, amb Franziska Giffey i el de Medi Ambient, amb Svenja Schulze.





Els ministres Scholz, d'Hisenda i Mass de Relacions Exteriors apareixen com les figures polítiques del SPD en el nou govern de Merkel.





Amb els resultats en la negociació, l'SPD inicia un procés digne de valoració: sotmet el programa de govern i el que ha aconseguit en quotes i qualitat de ministeris a la consideració de la membresía partidària, i és així que es donen un temps de aproximades tres setmanes perquè els militants inscrits, aquests 463.000 votin pel sí o el no, a la Groko. Tot aquest procés descrit ha tingut profundes conseqüències per a l'SPD, que s'han traduït en serioses desavinences polítiques provocant una renúncia de marca major, la del càrrec de president del partit per part de Martín Schulz. Ell, el que precisament fa un any, al congrés partidari de març de 2017 havia estat elegit pel 100% dels congresales del partit i es presentava com una real alternativa a succeir a la Canceller Merkel, reelegit al Congrés Federal amb el 81,9% dels delegats, donava un pas al costat com a producte dels seus errors i de les profundes divergències amb els barons històrics de l'SPD, en particular amb Sigmar Gabriel, actual Ministre de Relacions Exteriors i expresident de l'SPD. Gabriel, és també descartat per la cúpula de l'SPD per seguir sent ministre de RREE, convertint-se en la segona baixa política socialdemòcrata en aquest procés cap a la Groko.





COROLARI





1-. Paradoxes de la recent història política alemanya, a cinc mesos i mig de les eleccions generals, el SPD es disposa a ser govern, qüestió que un principi no desitjava i més aviat es disposava a ser oposició a la Canceller Merkel. En aquest llarg procés, l'SPD ha transitat per un complex i desafiant camí, el qual el pot portar al que està succeint amb altres partits socialdemòcrates i socialistes europeus, a dir, ser un partit polític intranscendent en la política alemanya, allunyat de les grans reivindicacions i pulsions de la societat alemanya i europea.





2-. Segons analistes polítics, l'SPD és un partit fracturat, on un terç d'aquesta organització ha manifestat la seva inconformitat amb l'actual direcció partidària. Aquesta oposició interna que busca una renovació partidària, en l'ideològic, en el programàtic i també en l'orgànic clama per cares noves en el partit. El seu líder és el president dels joves socialistes alemanys, Kevin Kuhnert, l'empremta ha estat denominada com "la revolució dels nans". Kuhnert ha assenyalat, que estaran molt pendents i fiscalitzadors de l'accionar del partit en aquesta Groko, insistint en la renovació partidària i en el compliment de les polítiques més progressistes del Programa de Govern, oposant-se a les polítiques regressives i conservadores que intentessin portar endavant els altres socis d'aquesta coalició, especialment, els conservadors de la Unió Social Cristiana, sobretot en el tema migratori.





3-. L'SPD tindrà una chance de poder ser un partit neuràlgic de la política alemanya si realment utilitza aquests quatre anys, o el anys que es mantingui en el govern, per fer un profund procés de renovació política i ideològica, deixant enrere l'opció que en algun moment va assumir, la política de la 3ra via, o del social liberalisme, política que va impregnar les decisions de la cúpula partidària per més d'una dècada. Quina tasca que se li presenta a la futura capitost d'aquest partit, la cap del bloc parlamentari, Andrea Nahles.





4-. Finalment, en aquesta llarga marxa per constituir govern, la redactora en cap de la Deutsche Welle (DE), l'informatiu alemany, assenyala encertadament el següent: "L'SPD i la CDU, han de trobar ara la manera de, malgrat l'acord de govern , ser capaços d'expressar les seves diferències. Només perfils polítics ben definits i diferencials podran aturar la deriva de votants cap als extrems" (3). De seguir aquesta ruta, els dos partits i el sistema polític alemany podran posar-se a resguard de la irrupció del ultranacionalisme en aquesta nació, representada pel Partit Alternativa per a Alemanya (AFD).









