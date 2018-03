Frankenstein com a reflexió per a la ciència i la tecnologia actuals

L'1 de gener de 2018 va complir el bicentenari de la publicació de Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley, una de les grans novel·les gòtiques del segle XIX i una icona clàssica del gènere de la ciència ficció. El llibre té el seu origen en una reunió que van celebrar l'autora i el seu marit, el poeta PercyBysshe Shelley, amb l'amic de tots dos Lord Byron, a la Vila Diodati, la seva residència a Suïssa. El que va començar com un joc o un repte entre amics -a veure qui compon la millor novel·la de terror- va desembocar en un dels millors relats de la literatura fantàstica de tots els temps.





Frankenstein, a part de les seves virtuts literàries, constitueixen una seriosa reflexió sobre els límits de la ciència i del desenvolupament científic. La trama és prou coneguda: un científic, Victor Frankenstein, construeix un ésser humà amb parts de cadàvers i aconsegueix insuflar-li vida. L'ésser creat té un aspecte monstruós i és rebutjat per les persones amb les que coincideix, per la qual cosa desenvolupa un odi cap a l'ésser humà en general i cap a seu creador en particular. D'aquesta manera, es dedica a perseguir Victor Frankenstein ia assassinar als seus éssers estimats.





Per commemorar els 200 anys de l 'obra i com una forma de reivindicar la seva vigència actual, Universitat Estatal d'Arizona ha llançat una edició de la novel·la anotada per científics, enginyers i creadors de tota mena.





El volum reprodueix el text complet de Shelley amb comentaris de científics i personal acadèmic de diferents centres d'ensenyament superior, que puntualitzen o reflexionen sobre diferents aspectes. Addicionalment, els responsables de l'edició han inclòs una sèrie d'assajos en els quals diversos experts realitzen aproximacions a l'obra que llancen conclusions rellevants sobre la investigació i el desenvolupament científic i tecnológico. Cal aturar-se una mica en aquests textos.





INVESTIGACIÓ





La investigadora Josephine Johnston centra la seva aportació a la obra en la responsabilitat que ha d'assumir el científic i el tecnòleg, una cosa que segons la seva opinió Victor Frankenstein desatén. Es tracta d'una responsabilitat davant la societat, pels efectes que pot tenir la teva creació científica, i també una responsabilitat davant la creació, en aquest cas, davant el monstre. Tots dos aspectes són extraordinàriament actuals, el segon en concret en relació amb els avenços de la biotecnologia i de la intel·ligència artificial com àrees "creadores".





D'altra banda, l'escriptora de ciència ficció Cory Doctorow en el seu assaig titulat 'He creat un monstre (i tu també pots fer-ho)' treu de l'obra la conclusió que, encara que els avenços tecnològics solen ser el resultat de les decisions individuals, el com s'utilitzen es converteix en una decisió col·lectiva. Posa d'exemple Facebook, fruit d'una decisió individual del seu creador, però la popularitat procedeix de l'ús massiu a tot el món, de la decisió col·lectiva d'utilitzar aquesta i no altres xarxes socials precedents que van fracassar.





Jane Maienschein i Kate Maccord es pregunten sobre si la criatura de Frankenstein és o no un ésser humà, o el que és el mateix, per què és considerat com un monstre en la novel·la. Per a elles, el monstruós de l'ésser no és la seva aparença física, per desagradable que pugui ser, ni els seus actes violents, generats pel rebuig social, sinó el fet que no ha experimentat un procés de desenvolupament per ser com és, que, al parer de les autores, és el que defineix la naturalesa humana.





La qüestió sobre si Victor Frankenstein és un científic o un alquimista centra la reflexió del professor de filosofia Alfred Nordmann.





A manera de veure, el procedir del creador de l'monstre està més proper a la màgia i la superstició qual a la ciència moderna. El científic estudia la naturalesa de forma objectiva i desapassionada, mentre que Victor emprèn el seu treball investigador amb "una ansietat que gairebé esdevé agonia".





El text d'Elizabeth Bear Frankenstein ReframedortheProblemwithPrometheus estudia els que ella identifica com fallades en la personalitat de Victor Frankenstein, que porten al desencadenament de la tragèdia en la història: la falta d'empatia i el narcisisme, això últim molt associat al pensament científic de la Il·lustració (l'humà per sobre de qualsevol altra cosa).





Anne K. Mellor de la Universitat de Califòrnia s'aproxima a l'obra de Shelley des del punt de vista del gènere. Hauria canviat alguna cosa la relació amb la seva creació si Frankenstein hagués estat dona en lloc d'home? Crear un ésser viu sense mare no és alterar les lleis bàsiques de la natura? Quines implicacions morals i ètiques hauria de tenir en consideració la genètica moderna i la biotecnologia?





Finalment, Heather Douglas de la Universitat de Waterloo compara la novel·la Frankenstein amb el desenvolupament de la bomba atòmica. Segons la seva teoria, hi ha una dolçor tècnica en la investigació científica quan apareix la solució a un problema i totes les peces encaixen. El perillós és que, com en el cas del projecte Manhattan, la satisfacció que produeix el fet d'haver salvat un obstacle important i haver assolit l'objectiu últim de la investigació, impedeix que els científics tinguin la perspectiva suficient per adonar-se que probablement acabar el projecte no era desitjable, ja sigui donar vida al monstre de Frankenstein o el desenvolupament d'un arma nuclear.