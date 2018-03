Rajoy promet millorar les pensions mínimes i de viudetat

El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha anunciat que inclourà en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2018 una millora de les pensions mínimes i de viudetat i concentrarà les ajudes fiscals en l'IRPF per a pensionistes i famílies.





Així ho ha assenyalat el president durant la seva intervenció en el debat de pensions celebrat al Congrés, on també ha indicat que el Govern central aprovarà a final de mes en Consell de Ministres els pressupostos d'aquest any.





"És en el context dels Pressupostos on podem parlar de les millores possibles per al benestar dels espanyols també en matèria de pensions", ha postil·lat.





Així, ha recalcat que cal treballar per arribar a un acord al llarg de la tramitació dels PGE del 2018, perquè creu que "és en el marc d'aquest debat on s'han d'acordar les decisions que es prendran sobre ingressos tributaris i despeses socials".





No obstant això, Rajoy considera que cal tenir en compte que no es pot gastar "el que no es té" i que Espanya està obligada a complir amb els objectius europeus en matèria de dèficit públic, "perquè va ser el que va salvar a Espanya".





També ha posat èmfasi que la sostenibilitat del sistema de pensions espanyol i de l'import de les mateixes depèn de l'ocupació, que treballin moltes persones i que ho facin en llocs de treball cada vegada millors. "Només si hi ha més gent cotitzant es poden pagar més i millors pensions", ha recalcat.





PRIORITAT





En aquesta línia, ha insistit que la seva prioritat és la de fer "tot el possible" per seguir creixent i creant ocupació "cada vegada més estable i cada vegada millor remunerat".





Per a Rajoy, "hi ha molts àmbits en què cal treballar", entre els quals destaquen l'estabilitat financera, ja que, sota el seu punt de vista, "cal mantenir uns comptes públics sanejats i prudents per seguir creixent i generant confiança".





Tampoc ha deixat de banda les oportunitats que ofereix la transformació digital en el seu discurs. De fet, sota el seu punt de vista, creu que hi ha perseverar amb més reformes en molts àmbits sense posar en risc la competitivitat, ja que així es podran aprofitar les oportunitats que brinda un món "més globalitzat i canviant".





"Només així aconseguirem no quedar-nos enrere. Només així aconseguirem seguir avançant i acabar de revertir les conseqüències d'una crisi econòmica sense precedents i garantir la permanència del nostre generós Estat del Benestar i de les nostres pensions", ha postil·lat.