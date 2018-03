La infermeria urgeix una llei que eviti agressions després de constatar 55 atacs a sanitaris cada dia

El sindicat d'infermeria Satse ha reclamat una nova llei que eviti les agressions que aquests professionals sanitaris perceben per part de pacients i familiars, i és que a Espanya cada dia es produeixen 55 agressions físiques i verbals, fet que suposa 20.000 a l'any.





De les agressions registrades, sobretot a infermeres perquè són majoritàries en el sector, tan sols es denuncia l'11 per cent dels casos, un percentatge mínim que el sindicat atribueix al fet que hi ha certa normalització en aquestes conductes al atribuir-les a moments de nerviosisme.





Satse ha posat en marxa la campanya '#Stop agressions. Res justifica una agressió', que han presentat aquest dimecres a Barcelona el secretari d'Acció Sindical, David Carbajales, i el delegat de Satse a Vall d'Hebron, Raúl Ceresuela.





Segons les seves dades, vuit de cada deu professionals de la infermeria han patit alguna agressió física o verbal, com cops, empentes, amenaces, insults o vexacions.





Per això, s'han posat en contacte amb grups parlamentaris per impulsar un projecte de llei que previngui aquestes actituds i en el qual inclouen, per exemple, implantar actuacions dissuasòries, com instal·lar timbres a plantes o que professionals d'urgències i plantes específiques portin un polsador .





David Carbajales i Raúl Ceresuela





L'objectiu de la campanya és sensibilitzar la població de la necessitat de respectar les infermeres i no donar per fet que agredir-les formi part de la seva feina. La nova campanya compta amb més de 60.000 cartells, 200.000 tríptics i 300.000 adhesius.





Argumenten que cal conscienciar els usuaris que problemes com les retallades en sanitat o retards de proves i intervencions quirúrgiques són consenqüència del sistema, no del treballador.





Segons dades de Satse, el 63% de les agressions són verbals, el 35% físiques i verbals i el 2% físiques. Només el 2017, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona hi va haver 13 denúncies per agressions físiques i 35 verbals, i a l'Hospital de Bellvitge 11 físiques i 18 verbals.





PISTOLES A URGÈNCIES





La majoria d'agressions es produeixen en centres hospitalaris i, dins d'aquests, en urgències, on han casos en què han entrat amb ganivets, navalles i pistoles.





Les causes d'aquestes agressions són, en un 40%, la disconformitat amb l'atenció rebuda, per exemple quan es dóna d'alta a un pacient i aquest considera que és molt aviat, o quan es retarda alguna prova.





Carbajales ha insistit que "no hi ha justificació" per a cap tipus d'agressió i ha remarcat la importància de visibilitzar el problema. A més, el fet que sigui una professió feminitzada fa que moltes de les agressions tinguin un contingut masclista ja que es percep la dona com una persona submisa.





Ceresesuela ha destacat la necessitat de notificar les agressions, ja sigui a la secció sindical o Recursos Humans de l'hospital per posar en marxa l'assessoria jurídica, i ha subratllat la convicció que el professional no està indefens i té drets, com trucar a Mossos o demanar el trasllat de l'agressor a un altre centre.