Condemnen a 17 anys de presó l'acusat de matar un rival al Port Olímpic de Barcelona

Judici del crim del Port Olímpic





La jutge ha condemnat amb 17 anys de presó l'home acusat de matar un altre d'una punyalada davant d'una discoteca del Port Olímpic de Barcelona després de tenir una baralla al setembre de 2016, ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





El veredicte emès per la magistrada sentència a 17 anys de presó al principal acusat, però també a quatre anys per a un altre acusat de delicte de lesions amb instrument perillós ia una multa de dos mesos a raó de sis euros diaris per a l'acusat d'un delicte lleu de maltractament d'obra.





Segons l'acusació presentada per la Fiscalia, la baralla va passar cap a les 04.00 hores del 9 de setembre, quan l'acusat va clavar un objecte tallant en el tors a la víctima, que pertany a un clan gitano rival, el que li va provocar la mort.





En cometre el seu atac, l'acusat va actuar aprofitant-se de la dificultat que tenia la víctima per defensar-se perquè tenia la seva capacitat de reacció disminuïda a causa dels efectes de l'alcohol i la cocaïna que havia consumit anteriorment, sosté el ministeri fiscal, que demanava 22 anys de presó.





La magistrada del cas també ha acordat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació de la família de la víctima.