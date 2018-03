Camus, una literatura que espera

Albert Camus va guanyar el Nobel de literatura de 1957 amb només 44 anys d'edat. Tres anys després va morir per un accident de cotxe. Havia nascut a Algèria, orfe de pare des dels 8 mesos, la seva mare, menorquina, el va tirar endavant treballant com a empleada de la llar. Quan Camus va llegir el seu discurs d'Estocolm, va esmentar a Louis Germain, mestre seu que des dels cinc anys sempre ho va voler i va ajudar. Per a Albert Camus una literatura desesperada és una contradicció en els termes. "El pessimisme de Camus -ha escrit Mario Vargas Llosa- no és derrotista; per contra, comporta una crida a l'acció, o, més precisament, a la rebel·lia ". Així va proposar veure els veritables rostres dels qui ens envolten i va escriure a 'Noces', un dels seus primers escrits, que "tenia al cor una alegria estranya, la que neix d'una consciència tranquil·la".





Parlem ara de 'L'étranger', la seva primera novel·la, publicada el 1942. Assenyalem que dos anys després va estrenar 'Le malentendu', una obra de teatre en la qual es diu que "no es pot ser sempre un estranger". Ara bé, l'estranger de la novel·la ho és per la seva indiferència radical cap a la realitat dels éssers humans. L'insensible protagonista, Mersault, viu a Algèria (per la qual Camus sentia veritable afecte) i explica en primera persona un crim efectuat a la babalà: "vaig sacsejar la suor i el sol. Vaig comprendre que havia destruït l'equilibri del dia, el silenci excepcional d'una platja on havia estat feliç. Llavors vaig disparar quatre vegades sobre un cos inert en què s'enfonsaven les bales sense que ho semblés. Van ser quatre cops breus amb els que cridava a la porta de la desgràcia".





Ja a la presó, passava tot el dia en una nàusea perpètua. Aquest jove que havia rebutjat sempre el costum de reflexionar, recorre a la seva memòria per no avorrir-se, així emergeixen nombrosos aspectes desconeguts i oblidats. El seu cas va provocar entre el tribunal una profunda aversió, per la seva forma de fer més que pel crim en si. "Per primera vegada, al cap de molts anys, vaig sentir un desig estúpid de plorar, perquè vaig comprendre fins a quin punt tota aquella gent em detestava". Un drama personal que acabaria a la guillotina, amb el seu propòsit de reviure tot. Ja 'purgat del mal', reconeixia "la tendra indiferència del món", per la qual el troba semblant a ell.