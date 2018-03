Domènech es compromet amb les sigles de Podem per enfortir CatComú

El líder dels comuns, Xavier Domènech, s'ha compromès aquest dimecres amb mantenir les sigles de Podem Catalunya i amb enfortir-les per fer més forta l'espai polític de l'esquerra catalana CatComú.





"Volem que Podem impregni aquest espai", ha explicat en una roda de premsa per presentar la seva candidatura 'Amb tu, més Podem' a les primàries de Podem que se celebraran del 5 al 9 d'abril i que triarà la Secretaria General, el Consell ciutadà Autonòmic -la direcció- i el comitè de garanties de la formació.





Ho ha expressat en un acte de presentació secundat per diversos membres de la llista com el senador Óscar Guardingo, la diputada al Parlament Yolanda López i el cap de premsa de Podem en la passada legislatura, Carlos Tavera.





Podem realitzar una consulta interna per decidir que participaven en la coalició electoral CatECP en les passades eleccions del 21 de desembre, en què va guanyar el 'sí' amb una participació que superava els 17.000 inscrits, però mesos abans havia celebrat una altra consulta per decidir si confluïen en l'espai CatComú i, amb una participació superior a 3.000 persones, es va decidir no entrar.





El candidat no ha concretat si la idea és la de consultar els inscrits si volen confluir definitivament en l'espai comú, perquè "ara és el moment d'enfortir la formació" que ha passat per moments d'inestabilitat a tenor de les discrepàncies entre l'exsecretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, amb la direcció estatal del partit.





Així, en resposta als periodistes, ha aclarit que, si guanya la seva candidatura, "no significarà una erosió ni una dissolució" de Podem, però sí treballarà perquè conflueixi amb la resta de forces en l'espai CatComú.





A l'horitzó de la seva candidatura hi ha les eleccions locals de 2019, per la qual vol treballar des dels municipis i pobles per presentar "candidatures guanyadores" que suposin la transformació de les polítiques actuals.





PABLO IGLESIAS





Preguntat per si, en cas de guanyar, la direcció de Podem actuarà en concordança amb la direcció estatal de Podemos, liderada pel secretari general, Pablo Iglesias, ha aclarit que "les decisions de Podem les pren Podem".





Ha destacat que a Catalunya "no s'ha estat just amb Podem i amb Podem", que han treballat per defensar una Espanya plurinacional que reconegui la identitat catalana i per la creació d'espais que treballin per a això.