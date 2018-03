Experts afirmen que el 155 ha estat menys problemàtic del que es preveia

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya ha estat "molt menys problemàtica" del que es podia suposar quan es va aprovar, perquè la Generalitat ha funcionat "amb continuïtat" i no s'han produït "grans tensions". No obstant això, la intervenció administrativa i les decisions judicials no són suficients per resoldre el conflicte: "Cal tornar a la política".





Aquestes són algunes de les conclusions sobre la situació catalana incloses en l'Informe sobre les comunitats autònomes el 2017 que elabora l'Institut de Dret Públic (IDP), dirigit pel constitucionalista Eliseo Aja, i que ha estat presentat aquest dimecres al VII Fòrum de les Autonomies, organitzat amb el suport del Senat, de la Fundació Manuel Giménez Abad i de la major part de Comunitats.





El treball repassa la situació de les autonomies l'any passat en molt diversos aspectes i inclou l'ocorregut a Catalunya: és la primera vegada que s'aplica l'article 155 de la Constitució davant "el greu atemptat a l'interès general d'Espanya" i que el Govern central pren mesures extraordinàries d'intervenció d'una administració autonòmica.





NI VIOLÈNCIA NI GRANS TENSIONS





Aquests experts en dret públic subratllen que l'aplicació d'aquestes mesures ha estat "molt menys problemàtica del que ho podia haver esperat", no hi ha hagut "violència ni grans tensions", no s'han produït aldarulls als carrers contra la intervenció i la administració pública ha seguit funcionant, perquè tampoc s'ha produït "una rebel·lió dels funcionaris".





L'experiència, afegeixen, demostra que la "coerció o coacció" estatal no impliquen necessàriament l'ús de la força, ja que es donen moltes altres fórmules "prèvies i menys dramàtiques" d'intervenció administrativa.





No obstant això, segons el parer de l'IDP la intervenció administrativa i les actuacions dels tribunals no van a ser suficient per resoldre el conflicte, pel que veuen necessari "tornar a la política".





SIJENA COM A SÍMBOL





Els experts apunten en el seu informe de 2017 que el conflicte al voltant dels béns eclesials de Sixena és un símbol del deteriorament de la convivència. L'enfrontament entre Catalunya i Aragó ha estat "innecessari" i no tampoc proporcional a les "escasses dimensions reals de l'assumpte", segons el parer de l'IDP.





"Ens preguntem si no va poder adoptar qualsevol forma col·laborativa d'exposició dels béns artístics mitjançant un acord i conveni de col·laboració abans d'arribar al conflicte", es diu en l'informe. Tot i que el problema és anterior al procés secessionista de l'any passat, "els trets unilaterals i radicals del mateix ho han agreujat".