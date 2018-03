Valtonyc anuncia concert sorpresa a Barcelona: "La millor resposta és la desobediència"

El raper Valtonyc amb membres de 'No callarem'





El raper mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per injúries al Rei, ha anunciat un concert sorpresa a les 20.00 hores d'aquest dimecres a l'espai Freedonia de Barcelona amb la finalitat de reclamar la llibertat d'expressió, "dret fonamental", que donarà peu a una setmana cultural reivindicativa entre el 9 i el 15 d'abril.





En roda de premsa, acompanyat per un col·lectiu de 40 músics, poetes i literats, Valtonyc ha mostrat agraïment: "Arran de la meva condemna, la societat s'està organitzant per recolzar-me, la millor resposta és la desobediència i no caure en l'autocensura" .





El col·lectiu 'No callarem', conformat per més de 30 entitats i desenes de músics i literats, ha nascut per criticar "un augment de la repressió en els últims anys" a l'Estat amb llibres, obres d'art, lletres de cantants i tuiters, ha ressaltat una portaveu del moviment, l'actriu Sílvia Siles.





La plataforma cultural ha llançat un missatge de suport al raper balear, que ha durant la roda de premsa ha deixat clar: "Mai havia pensat que això passaria, perquè mai he tingut por de la repressió ni a entrar a la presó, l'únic de el que tenia por és del silenci del meu poble".





"Em sento més fort que mai", ha subratllat Valtonyc, que ha lamentat que en pocs dies o pocs mesos haurà d'entrar a la presó per complir una condemna, sobre la qual, en cas de recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH ), aquest trigaria anys a contestar, ha respost preguntat per aquesta qüestió.





Ha argumentat que abans d'accedir al tribunal europeu, la normativa obliga a passar prèviament pel Tribunal Constitucional (TC), el que implica un any d'espera, ha observat el raper, content de la sentència que obliga l'Estat a indemnitzar dos joves per cremar fotos del Rei: "Hi ha un fil d'esperança".