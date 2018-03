La premsa anglesa dubta de la defensa de les llibertats de Guardiola

A la premsa anglesa no li agrada la doble bara de mesurar de Guardiola. Després de conèixer l'import de la sanció per dur el llaç groc en els partits i convertir-lo en una flor en la següent trobada, la polèmica per les reivindicacions de Guardiola continuen.





En un article del diari 'The Guardian', publicat el passat 11 de març, el periodista David Conn recorda la defensa del germà del xeic d'Abu Dabhi per part de l'entrenador del Manchester City en una roda de premsa, quan va ser preguntat per la seva condemna a l'actitud del Govern espanyol i el seu silenci sobre el règim de la familia que li paga.





No content amb dubtar de la posició de l'exjugador del FC Barcelona, a l'article Conn parla amb un ex membre de Amnbistia Internacional que relata els fets que es comenten al país de l'amo del Manchester, qui paga el sou de Guardiola i, sembla , que també el seu silenci.





I és que per molt que l'entrenador del City insisteixi que no entinde el que passa a Espanya i com els mitjans guarden silenci, qui no ho fa és la premsa anglesa que cada vegada dubte més de la posició del 'Pep' amb els polítics catalans en contrast amb les dictadures dels Emirats Àrabs que té tan a prop.