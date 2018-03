Neix la primera Associació de Premsa per treballar per la inclusió i eradicar la LGTBfòbia

El periodista David Enguita ha presentat, aquest dimecres 14 de març a Madrid , la nova Associació de Premsa LGTB + (APLGTB +), de la qual és president, i que neix amb caràcter nacional i internacional i amb l'objectiu el formar als periodistes i mitjans en la necessitat de dur a terme un periodisme inclusiu amb aquest col·lectiu i eradicar així la LGTBfòbia.





Per a això, ha assenyalat que els comunicadors i periodistes que formen part de l'entitat, que compta amb la representació de "tots els partits", estan elaborant un manual de comunicació LGTB que servirà com a referència perquè els periodistes tinguin les eines necessàries per utilitzar un llenguatge inclusiu, i que llançaran el pròxim 28 de juny amb motiu del Dia del Orgull LGTB.





En aquest sentit, ha assenyalat que aspiren a establir també un contacte amb la RAE ja que abans de presentar el document volen incloure les paraules que estiguen previstes a la RAE i fer una petició per a les que "encara no hi hagi".





"Els enviem una carta però no hem rebut resposta encara. El seguirem intentant, és molt important", ha declarat.





Presentació de l'Associació. / David Enguita.





Segons indica, Andalusia, València, Catalunya i Madrid són les comunitats que tenen més pes en la nova entitat i en aquest moment estan en la fase de preasociación (amb 58 "preasociados" en el moment) que acabarà quan es dugui a terme el congrés fundacional, en l'últim trimestre de l'any, quan passaran a ser associats.





"Vam crear l'associació després de veure la representació del World Pride. No és que els mitjans no tracten el tema bé, però hi ha una terminologia molt específica que si utilitzes millor, fomentes més la visibilitat del col·lectiu. Naixem per educar els periodistes a la necessitat del periodisme inclusiu ", ha expressat Enguita.





En aquest context, ha matisat que un altre dels objectius que persegueix aquesta nova entitat és el de treballar amb les associacions LGTB per intentar que "hi hagi més visibilitat del col·lectiu", i que es publiquin temes sobre el mateix en mitjans generalistes. "El projecte de llei LGTB no ha tingut la mateixa visibilitat en els mitjans que les reivindicacions dels pensionistes", ha afegit.





INSTITUT OFICIAL DE MITJANS LGTB





Per això, al mes de maig presentaran l'Institut Oficial de Mitjans que, a més de treballar amb la formació dels estudiants a les universitats, es comprometrà a buscar una inclusió efectiva pel que fa a notícies, realitat i cultura. "No ens referim a aquests programes en què es busca parella, sinó a una inclusió real", precisa.





"Molts mitjans obvien el món LGTB, però els passarà com als partits, quan s'adonin que hi ha un sector que no els llegeix perquè no són inclusius, doncs potser canvien la seva política", ha expressat.





Així mateix, l'associació comptarà amb un canal de YouTube, que estarà disponible el mes que ve, en què pujaran continguts com reportatges, documentals i entrevistes tant a activistes com a partits polítics amb l'objectiu que "puguin donar la seva visió sobre el col·lectiu" , que seran distribuïts també a diferents mitjans de televisió.





A més, compten amb un perfil a Twitter , Facebook i Instagram des d'on distribueixen la informació relacionada amb l'entitat.





En concret, Enguita ha precisat que ja compten amb un espai reservat a Ràdio Televisió pública de Madrid, i amb un espai a Ràdio M21 des del qual distribuiran formació a través d'un programa que ells mateixos van a realitzar.





A més, l'associació està actualment signant un document amb diferents mitjans en els quals es comprometen a fer un periodisme inclusiu i "periodístic" és a dir "rigorós i veraç" i per tant tenen "molt en compte els codis deontològics".





Igualment, APLGTB + comptarà amb un Observatori de comunicació audiovisual contra la LGTBfòbia, des de la qual remetran els casos que rebin dels seus propis associats a altres observatoris que ja existeixen, perquè duguin a terme la defensa que sigui necessària. És a dir, funcionarà com intermediador.