Prorrogada la dentención de l'assassina confessa de Gabriel

Ana Julia Quezada en el registre del seu domicili.





El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, el jutge Rafael Soriano, ha acordat prorrogar la detenció d'Ana Julia Quezada, presumpta autora de la mort del nen Gabriel Cruz, per a la pràctica de noves diligències policials.





La detinguda ha estat traslladada des de les dependències judicials passades les 15,00 hores d'aquest dimecres cap a la Comandància de la Guàrdia Civil, on romandrà fins que torni a comparèixer davant del jutge, previsiblement en la jornada d'aquest dijous.





Fuentes del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) han indicat que la pròrroga de detenció s'acordat per un període de 24 hores després que Ana Julia Quezada hagi comparegut durant gairebé dues hores per sotmetre's a les preguntes de les parts i del magistrat instructor.





No ha transcendit, no obstant això, quin ha motivat en concret aquesta decisió ja que les actuacions continuen baix secret, per la qual cosa les noves diligències de recerca podrien respondre a algun aspecte de les seves manifestacions o a la troballa de nous indicis en el marc de les perquisicions que duen a terme els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.





Fonts del cas han assenyalat que Quezada, qui hauria expressat "penediment", ha comparegut amb la intenció de "collaborar" i contestar a les interpellacions que se li fessin des de les parts amb l'objectiu d'esclarir les circumstàncies de la mort violenta de Gabriel.





Així mateix, pretenia ratificar davant el jutge instructor la declaració que va prestar durant dues hores davant els agents encarregats de la recerca, posant l'accent que hi hauria hagut una "discussió" prèvia i que els fets no haurien estat conseqüència d'un "pla premeditat".





Ana Julia Quezada va confessar aquest dimarts en l'interrogatori davant especialistes de la Guàrdia Civil i els seus advocats que va matar en la finca de Rodalquilar al nen.





Així, el mateix dia que es va donar per desaparegut a Gabriel en Les Hortichuelas de Níjar en sortir de la casa de la seva àvia amb destinació a la dels seus oncles i cosins, va recollir en el seu cotxe al petit i ho va portar a la finca de la família de la seva parella i pare del nen.





En la finca, segons va reconèixer, va discutir amb Gabriel fins a provocar-li la mort però, segons ella, una vegada que el menor intentés primer agredir-la.





En la seva confessió dels fets, parcial i per moments confusa, Ana Julia no ha reconegut que provoqués la mort del petit per copejar-li directament amb un objecte en el cap.





La seva explicació ha estat que van discutir i que d'aquí van passar a un forcejament en el qual el nen va agafar un destral amb el qual es va acabar copejant en el cap. Després es va espantar i ho va asfixiar fins a provocar-li la mort.

Els fets concrets de la defunció es determinaran quan es conegui l'autòpsia definitiva d'un cas que ha estat declarat secret i en el qual, en parallel, la Guàrdia Civil ha anat recaptant més proves.





A preguntes de la premsa en la tarda del dimarts i després d'un nou registre en la finca de Rodalquilar, la lletrada va assegurar als mitjans que Ana Julia havia reconegut davant la Guàrdia Civil que va actuar sola. També va indicar que en l'escena del crim "hi ha un destral", sense donar més detalls sobre si va ser ella la que va copejar en el cap al petit.





Els agents van recuperar el dimarts la roba que portava el menor el dia de la seva desaparició en un abocador de Retamar, una urbanització costanera situada entre Hortichuelas i Pobla de Vícar, dues dels escenaris del crim.





Aquest dilluns fonts de la recerca van avançar que la mort es va produir per estrangulamiento el mateix dia de la desaparició, el 27 de febrer, vespra del Dia d'Andalusia i festiu en la comunitat autònoma. Aquestes fonts insisteixen que el cos del nen presenta danys en el coll.





La versió d'Ana Julia se sumeixi a les dades recaptades per la Guàrdia Civil i a l'autòpsia practicada en l'Institut de Medicina Legal d'Almeria.





El jutge ha prohibit la incineració del cos de Gabriel, al que s'ha donat sepultura aquest dimarts després de la missa funeral celebrada en la catedral d'Almeria.





Serà l'atestat policial i l'autòpsia definitiva, als quals se sumen altres proves complementàries com l'anàlisi de la terra i el fang trobats en el cos de Gabriel, els que ajudin al jutge a determinar aspectes nuclears del crim.





S'ha apuntat a un pou, després a un aljub; finalment, d'una foradada cavada per la pròpia Ana Julia per ocultar el cos de Gabriel.





També s'investiguen altres aspectes sobre l'ocultació del seu telèfon mòbil o la troballa de la samarreta amb restes de AND del petit prop de la depuradora de les Negres, al nord de les Hortichuelas.





La UCO han inspeccionat els voltants de les Hortichuelas, la finca de Rodalquilar on va ocultar el cadàver del nen i el pis de Vícar, a 80 quilòmetres a l'oest, on va traslladar el cos diumenge passat.