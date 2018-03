El PSC demana "responsabilitat" a ERC per aprovar el projecte del tramvia

Montserrat Ballarín apel·la a la responsabilitat d'ERC.





La regidora del PSC a Barcelona Montserrat Ballarín ha apel·lat a la responsabilitat d'ERC i del seu líder municipal, Alfred Bosch, en la votació sobre l'ampliació del tramvia, i ha criticat que no entén "que ERC posi interessos de partit i electoralistes per davant d'un acord de ciutat que és bo "per a Barcelona.





"Encara hi ha temps, que se senten i facin un exercici de responsabilitat per tirar endavant aquest projecte clau per a Barcelona", ha asseverat en declaracions als mitjans en referència al Govern d'Ada Colau ja Bosch, després de l'republicà avancés aquest dimarts que votaria en contra de la proposta de protocol.





Ballarín ha sostingut que l'executiu de Colau és incapaç d'arribar a acords i que no hauria d'haver trencat el seu pacte de Govern amb el PSC, i ha insistit sobre l'ampliació del tramvia: "No entenem com encara no ha teixit aquest acord bàsic", que el PSC sí dóna suport.