JxCat manté el bloqueig: reafirma la candidatura de Sànchez i descarta eleccions

Eduard Pujol en la seva compareixença des de Brussel·les.





Eduard Pujol (JxCat) ha expressat que hi haurà Govern a Catalunya i que garanteixen la creació d'una República, després de la reunió que han mantingut els diputats de JxCat amb Carles Puigdemont a Bèlgica.





Pujol ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat ja que "es farà el que van demanar els electors el 21D" a les urnes i el missatge de "nou país" que, segons el diputat independentista, es va expressar després del referèndum del passat 1 d'octubre.





També ha insistit que l'únic candidat que està sobre la taula per presidir la Generalitat, continua sent l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que es troba en presó preventiva.





L'exdirector de Rac1 també ha rebutjat la possibilitat que Carles Puigdemont renunciï al seu escó per poder aconseguir els diputats necessaris per garantir la investidura del seu candidat a la Cambra catalana, ja que l'expresident no pot delegar el vot.





Així també ha descarta la possibilitat de celebrar uns nous comicis a Catalunya, i ha insistit que portaran la seva intenció d'investir Sànchez fins al final, ja que des JxCat mantenen que "el marc legal ho pemet".