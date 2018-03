Cap a la colonització de Mart

L'ésser humà és un ésser nòmada, un espècimen que necessita expandir-se pels llocs en què viu, és la base de la seva supervivència. El nostre planeta se'ns està quedant petit i cal fer el gran salt, el salt a altres planetes. Estem acostumats als grans reptes, explorar la muntanya més alta, la cova més profunda o el continent més inhòspit de la Terra, no és una cosa nova llançar el repte d'anar cap a llocs llunyans i desconeguts.





Quan Cristobal Colon va arribar a Amèrica el 1492, s'arribava a un altre món, amb altres civilitzacions, va ser un viatge llarg, penós, de molts mesos, anaven a un altre món. Per poder realitzar aquest viatge amb garanties haver de tenir suport econòmic i una bona tecnologia (tecnologia de l'època), així com persones capaces d'aguantar penúries i viatges llargs. Va ser un primer pas en l'expansió de la humanitat cap a altres mons.









Van passar els segles i després centenars d'exploracions pel nostre planeta es va donar el gran salt a l'espai: La Lluna. Es va aconseguir causa de la "guerra freda" que hi havia entre els EUA i l'antiga URSS, una trepidant carrera espacial que buscava la supremacia de l'espai i ser els primers a trepitjar un altre món, aquest repte ho va aconseguir EUA al juliol de 1969 quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i l'astronauta Armstrong després de trepitjar el sòl lunar va dir la seva famosa frase:





"És un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat".





La missió Apollo 11: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins





Es va arribar a la Lluna en sis ocasions fins a l'última missió l'11 de desembre de 1972 amb la missió Apol·lo 17. Per aconseguir aquest repte hi va haver una inversió espectacular, gairebé el 4% del pressupost total dels EUA, un cop aconseguida la gesta la caiguda en inversió per NASA va caure estrepitosament. Ja no era tan mediàtic arribar a un altre món, s'havia vençut als Russos i era un viatge molt car. NASA es centre a partir de 1972 en missions d'òrbita baixa (satèl·lits i l'estació espacial internacional), i missions robòtiques a altres objectes del sistema solar.





Amb l'arribada del nou segle la iniciativa privada agafa el relleu, EUA privatitza el transport de les seves astronautes a l'Estació Espacial Internacional (EEI), fins ara en mans de les naus russes Soyuz, posa fi a una dependència molt incòmoda, l'empresa Space X de Elon Musk que s'encarrega d'aquests transports, empresa amb moltes possibilitats d'enviar al primer ésser humà a Mart, de fet ja ha enviat un cotxe ....









Amb el potent coet Falcon Heavy s'ha fet una primera prova per enviar grans tones de càrrega a l'espai, sent aquest el primer pas per al viatge de l'ésser humà al planeta vermell. El 6 de febrer de 2018 l'empresa SpaceX va llançar el seu increïble coet Falcon Heavy l'espai. Al nas d'aquest espectacular coet hi seu un maniquí anomenat STARMAN conduint un cotxe Tesla, un cotxe elèctric de l'empresa SpaceX.





Per tant el proper destí de l'ésser humà és Mart, segurament per a la dècada de 2030.









Algunes característiques del planeta: dia marcià: 24.62 hores, molt semblant a la durada del dia a la Terra. El seu any dura 686 dies gairebé el doble que el nostre any que dura 365 dies. Les temperatures: molt variables segons l'estació, la mínima està en -140ºC i la màxima en 20ºC. Atmosfera composta principalment per diòxid de carboni (95%), nitrogen (3%) i argó (1,6%), i conté traces d'oxigen, aigua i metà.





En principi es creu que va poder haver vida a Mart fa milions d'anys, fins i tot hi ha una teoria que diu que potser la vida va poder haver arribat a la Terra des de Mart Qui serien els marcians?





Sí ens plantegem un viatge a Mart haurem d'enfrontar a molts problemes ara el primer, el llançament, sona trivial però és que és el moment més complicat en totes les missions a l'espai, un cop fora de l'atmosfera de la Terra ens haurem de enfrontar a altres perills com:





-Tormentas Solars (Imprevisibles).





-radiació Còsmica (Alta energia).





-Adaptació del Cos Humà a microgravetat (pèrdua de massa muscular i descalcificació òssia).





-Psicologia de grup, viatge molt llarg (7 mesos a 2 anys, segons la finestra de llançament).





Per tant es necessiten unes naus amb una protecció adequada per evitar la radiació (potser escuts entre la carrosseria d'aigua ... si l'hidrogen és bo per entorpir la incidència de la radiació), medicació contra els efectes en el cos de la microgravetat i una bona psicologia per suportar viatges molt llargs en llocs molt reduïts ... tot un repte.





Un cop al planeta els futurs colons haurien de enfrontar-se a no menys perills, una atmosfera molt tènue, de manera que la pressió atmosfèrica és molt baixa, temperatures extremes, clima molt variable, recerca d'aigua, absència de magnetosfera ... tot un repte que ha de corregir la tecnologia actual, ens esperen molts anys d'investigacions per aconseguir aquest repte, però sí les grans agències de l'espai i les empreses privades s'uneixen aquest pas d'arribar al planeta vermell això estarà molt més a prop del que sembla, només cal invertir en aquest somni i fer-lo. Mart ens espera.