Sabadell Centre estarà operativa el 19 de març.





L'estació de Rodalies Sabadell Centre tornarà a estar operativa el proper dilluns 19 de març, complint així les previsions que va fer el director de Rodalies Catalunya, Félix Martín, després de prorrogar la seva obertura per "problemes tècnics inesperats" el passat novembre.





D'aquesta manera el servei de la R4 recuperarà el seu recorregut habitual, ja que durant les obres de remodelació dels trens no s'aturaven a l'estació.





Renfe ha invertit 2,5 milions d'euros per transformar l'estació en accessible i modernitzar-la amb la instal·lació de dos ascensors a les andanes ia la via pública, escales mecàniques cap al carrer i una nova a l'andana, així com la prolongació i recreixement de les mateixes i la millora de l'enllumenat, entre altres actuacions.





El 23 de juliol Sabadell Centre va tancar i, al principi, es va fixar novembre per reobrir-la, però durant les intervencions hi va haver problemes amb instal·lacions elèctriques, cablejat i les canonades de l'aigua, tal com va detallar Martín en el seu moment, que van obligar a marcar el mes de març com una nova data.





Durant aquest temps s'ha implantat un servei alternatiu d'autobusos que ha fet d'enllaç amb Sabadell Sud i Sabadell Nord, les altres dues estacions de Renfe a la ciutat.