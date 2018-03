Un jutge veu indicis que els Mossos van afavorir la celebració de l'1-O

El magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha dictat una resolució en la qual afirma que té indicis de l'existència d'un pla organitzat des de la direcció dels Mossos d'Esquadra "encaminat a afavorir la celebració del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017.





En la mateixa resolucuón acorda inhibir les diligències, a favor del jutjat central d'instrucció 3 de l'Audiència Nacional del qual és titular Carmen Lamela.





"De les actuacions practicades fins ara, resulten indicis bastants, als mers efectes d'instrucció, de l'existència d'un pla organitzat des de la direcció del Cos de Mossos d'Esquadra encaminat a afavorir la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i dificultar que la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat poguessin complir amb les ordres establertes en l'Acte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ) de 27 de setembre de 2017 ", assenyala la resolució.





Afegeix que "la policia autonòmica vènia obligada a implementar les mesures necessàries per a complir les ordres rebudes; tancat i precintat dels col·legis electorals a la nit del 30 de setembre al 1 d'octubre, garantint així que no es duran a terme les votacions del dia 1 d'octubre ".





"No sent així, els col·legis electorals van obrir les seves portes en el matí del dia 1, dia en què de nou la policia autonòmica hauria d'intervenir en els centres de votació per evitar que aquestes es porten a terme, decomissar el material relacionat amb el Referèndum que allà es trobés i procedir amb aixecament de l'acta corresponent ", considera.





"La realitat de l'actuació dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Ponent, amb seu a Lleida, va ser molt diferent, caracteritzant-se, no només per una deliberada actitud passiva, planificant un servei que, aparentment, el compliment de les ordres judicials però clarament insuficient per al compliment efectiu de les mateixes, sinó també per una actitud proactiva afavoridora de la realització de la consulta ", assenyala la resolució.





"En definitiva, es va pretendre simular el compliment de l'Acte de TSJ quan en realitat es pretenia fer i es va fer el contrari", afegeix l'acte.





El magistrat recull: "El comportament dels MMEE (Mossos d'Esquadra) a Lleida que resulta de l'anterior, no va ser una actuació espontània ni aïllada, limitada a aquesta Regió Policial, ni ideada o adoptada per iniciativa pròpia i individual d'alguns els membres del Cos, ni tan sols dels caps de la Regió ".





Segons el jutge, aquest comportament "segueix un patró comú amb la resta de les regions, tractant-se d'una actuació generalitzada a tot Catalunya, organitzada i presumptament ordenada o planificada des de la Prefectura del Cos i executada pels comandaments de les diferents regions policials" .





"EJECUTORES DEL PLA"





El magistrat considera que atès que el Jutjat Central d'Instrucció número 3, està investigant els mateixos fets "sembla evident que el que ha passat a Lleida l'1 d'octubre i en els dies previs, no és sinó la projecció a aquest territori d'un pla d'actuació general dissenyat des de la cúpula del Cos de Mossos d'Esquadra per evitar tot actuació en contra del referèndum, emmascarada sota els principis d'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat ".





Considera que l'actuació dels principals responsables del cos a Lleida "no seria sinó la de executors del pla, sent partícips dels mateixos il·lícits que s'investiguen al jutjat central d'instrucció".