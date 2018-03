L'oposició tomba el projecte de tramvia de Colau

Colau portarà la proposta al ple.





Els grups del PDeCAT, Cs, ERC i PP han rebutjat aquest dimecres el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per la unió del tramvia per la Diagonal.





Un projecte que BComú i PSC han donat suport, mentre que la CUP i el regidor no adscrit han fet reserva de vot, encara que la proposta també es votarà en el ple del 23 de març.





En la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, la tinent d'alcalde Janet Sanz ha destacat que aquest acord polític permetria portar el tramvia fins a la parada de metro de Verdaguer, i ha assegurat que el projecte respon a les reivindicacions dels barcelonins i de l'entorn de la capital des de fa una dècada: "Si només depengués del Govern aniríem més ràpid".





En aquest sentit, ha plantejat a ERC ia la CUP un espai per debatre la proposta d'execució d'obres i posterior explotació, i ha advertit que un 'no' a l'tramvia no és una negativa al Govern: "El seu 'no' és un ' no 'a les entitats, als veïns del Poblenou, de Sant Martí i de l'àrea metropolitana ", i ha assegurat que BComú es posarà a disposició dels grups per millorar la proposta abans del ple.





El portaveu municipal d'ERC, Jordi Coronas, ha replicat que ERC va fixar unes condicions que incloïen una proposta acordada de model de gestió, i que en lloc d'això el Govern de Colau ofereix un protocol que no deixa de ser una declaració d'intencions i no ha de votar-se, segons ell, i ha asseverat: "la data límit del 23 de març la va posar vostè, no ERC".





"Porta un conveni que és una milonga. És paper mullat. Pot anar a l'ATM i treballar el conveni i el model de gestió. Si això no està tancat, què vol que li voti?", Ha preguntat a Sanz, a la que ha avisat que no ha de fer mítings sinó portar una proposta rigorosa.





PER LA DIAGONAL





La regidora del PDeCAT Francina Vila ha dit que el Govern de Colau vol portar a votació una declaració d'intencions que evidencia la seva incapacitat d'arribar a acords i el seu "fracàs en una de les seves màximes banderes", i ha assenyalat que no hi ha consens sobre el tramvia però sí en implantar la línia de la xarxa de bus ortogonal per la Diagonal D30, una cosa que es va aprovar en el ple a proposta del seu grup.





El regidor de Cs Koldo Blanco ha insistit que el projecte de tramvia no està madur, i ha subratllat que no s'ha arribat a un consens polític majoritari per unificar els dos trams actuals: "La gestió, per molt que s'unifiqui la xarxa viària, segueix amb concessions privades, i és impossible rescatar-les a curt termini ".





"Quina por tenen que els municipis de l'entorn de Barcelona passegin per la Diagonal?", Ha preguntat el regidor del PSC Daniel Mòdol, que ha assegurat que s'han donat els arguments tècnics suficients a favor de la unió del tramvia, i ha coincidit amb Cs en la necessitat de realitzar inversions pendents a la mateixa avinguda.





PROJECTE "ESTRELLAT"





Javier Mulleras (PP) ha criticat que els grups han estudiat amb tècnics durant sis mesos en una comissió promoguda pel PDeCAT- la interconnexió entre la plaça Glòries i Francesc Macià, i que ara el que proposa el govern municipal és una extensió del Trambesòs fins Verdaguer que no es va analitzar en la comissió: "El seu projecte estrella, avui s'ha estavellat".





Maria José Lecha (CUP) ha expressat que el transport públic ha d'estar gestionat per l'administració: "El protocol és un xec en blanc i no detalla res", i ha destacat que no qüestionen la unió dels dos trams del tramvia sinó el model de gestió del mateix.