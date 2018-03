Aigües de Barcelona aprova comptes amb el vot en contra de l'AMB

Àngel Simón, president d'Aigües de Barcelona.





Els accionistes de l'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l'Cicle Integral de l'Aigua ha aprovat aquest dimecres en junta general ordinària els comptes de 2017 i l'informe de gestió i la proposta de repartiment de dividends, amb el vot en contra del l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





La societat mixta està participada en un 70% per Aigües de Barcelona, en un 15% per l'AMB i en un altre 15% per Criteria, i realitza la gestió eficient del cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, transport i distribució , a més del servei de sanejament i depuració d'aigües residuals.





El consell d'administració de la companyia ha anunciat a la junta que ha començat a enviar una comunicació a les 20.000 famílies adherides al fons de solidaritat -famílies que no poden pagar el subministrament d'aigua i el tenen bonificado- per informar-los que se'ls condona el deute que puguin tenir contret per impagaments corresponent al consum d'aigua.





Aquestes famílies tenen la factura bonificada a partir del moment en què els serveis socials la declaren com a vulnerable, pel que poden haver quedat impagats els mesos de transició des que notifiquen que no poden pagar el subministrament.





No obstant això, la companyia informa que no queda condonat el deute corresponent als impostos corresponents a l'Ajuntament (taxa de clavegueram) i l'AMB (tractament de residus), que suposen el 66% de la factura de l'aigua, i que puja a més d'1,7 milions d'euros des de mitjans de 2015-2017.





VOT CONTRARI DE L'AMB





El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha votat en contra de l'aprovació dels comptes i l'informe de gestió i la proposta de repartiment de dividends, i ha anunciat la possibilitat d'impugnar els acords.





Els motius del vot contrari són que segueix sense aprovisionar el deute de 190 milions d'euros en bons, que expiren el 2021, "mentre es maximitza el repartiment de dividends", que aquest any s'han situat en 25,6 milions d'euros.





L'AMB critica que tampoc existeix cap provisió de fons per la situació judicial de l'empresa, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el 2016 la concessió, i actualment es troba en recurs al Suprem.





Un altre dels motius per votar en contra és, segons l'AMB, l'alt volum d'activitats de la societat es contracten a empreses del soci majoritari (Agbar), "sense que quedi demostrat que segueixen els procediments legals establerts".