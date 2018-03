Mobilització de les persones amb discapacitat per una Barcelona accessible

ECOM critica la nova ordenança de terrasses de Barcelona.





La federació d'associacions de persones discapacitades ECOM critica la nova ordenança de terrasses de Barcelona perquè considera que posa traves a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat a la via pública.





Segons denuncien des de l'entitat, l'aprovació del projecte de reforma de l'ordenança de terrasses, acordat de forma unilateral pel Gremi de Restauració i l'Ajuntament de Barcelona el desembre passat "posa en perill els drets fonamentals de les persones i pot crear un precedent per l'incompliment de normatives d'accessibilitat ".





La ECOM i altres entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona o l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), han convocat una manifestació pel proper dissabte 17 de març a Passeig de Gràcia que culminarà amb la lectura d'una manifest a Gran Via.





En declaracions a Catalunyapress, Jose Ángel Carrey, president d'ACIC, ha volgut anar més enllà de l'ordenança de terrasses, i reinividicar per això la necessitat que Barcelona sigui reamente accessible per a les persones amb discapacitat.





Carrey ha explicat que han iniciat una recollida de signatures per poder presentar una iniciativa ciutadana -són necessàries 15.000- i també portaran una proposta d'ordenança consensuada pels diversos moments al ple de l'Ajuntament de la capital catalana.





ORDENANÇA DE TERRASSES





L'any 2013 Barcelona va aprovar una ordenança de terrasses que incorporava aspectes per garantir l'accessibilitat als carrers i les places i per promoure l'adaptació dels establiments.





Però l'entitat denuncia que "lamentablement" el passat desembre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració van presentar públicament un acord unilateral per reformar l'ordenança de terrasses i "fer-la més flexible" incumpliando així "el marc normatiu d'accessibilitat".





ECOM exigeix per això que es tingui en compte el flux de mobilitat en el moment d'ocupar una part del carrer i que es respectin els elements que permeten a les persones cegues orientar-se.